Denim102

Дмитрий Зинченко Denim102

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Выполнение комплектов чертежей, курсовых, дипломов, визуализаций в КОМПАС 3D!

Образование

2007 - 2012 гг.

Херсонский государственный университет

Факультет технологий и сферы обслуживания

Специальность: Технологическое образование

Специализация: Автодело

Опыт работы 

09.2012 - 03.2014 г. 

Херсонский государственный университет

Должность: лаборант кафедры технологического образования и сферы обслуживания

— Поиск и привлечение студентов

— Рациональная организация учебного процесса

— Проведение переговоров со студентами

— Составление предложений и заключение договоров с базами прохождения практик

— Частичное ведение документооборота кафедры

— Составление отчетов по результатам работы

 

Машиностроение
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
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