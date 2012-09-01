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Образование
2007 - 2012 гг.
Херсонский государственный университет
Факультет технологий и сферы обслуживания
Специальность: Технологическое образование
Специализация: Автодело
Опыт работы
09.2012 - 03.2014 г.
Херсонский государственный университет
Должность: лаборант кафедры технологического образования и сферы обслуживания
— Поиск и привлечение студентов
— Рациональная организация учебного процесса
— Проведение переговоров со студентами
— Составление предложений и заключение договоров с базами прохождения практик
— Частичное ведение документооборота кафедры
— Составление отчетов по результатам работы
Машиностроение
нет отзывов
$10/час
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