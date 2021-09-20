Denimoral451grad

Денис Агатович Denimoral451gradDenimoral451grad
24 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет из России-Я хочу предложить вам услуги 3d-моделирования Я все делаю дешево, потому что я новичок во фрилансе опыт работы в области 3D-графики б
Привет Я занимаюсь 3д моделированием более полутра года.
( точно не помню ) Могу считать себя junior-специалистом в сфере 3D графики.
Видео и работы есть в моей группе в вк - https://vk.com/modelsup
Готов к сотрудничеству =D
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