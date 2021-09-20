Denimoral451grad

Привет из России-Я хочу предложить вам услуги 3d-моделирования Я все делаю дешево, потому что я новичок во фрилансе опыт работы в области 3D-графики б

Привет Я занимаюсь 3д моделированием более полутра года.

( точно не помню ) Могу считать себя junior-специалистом в сфере 3D графики.

Видео и работы есть в моей группе в вк - https://vk.com/modelsup

Готов к сотрудничеству =D