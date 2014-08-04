Веб-дизайнер
Занимаюсь дизайном c 2007 года. Моя специализация – веб-дизайн.
Ознакомиться с моим портфолио вы можете перейдя по ссылке: https://www.behance.net/letkodenis3c5a
Реальные и полностью завершенные проекты за 2014 год.
1. Начинаю работу только при наличии утвержденного брифа (технического задания).
2. "Срочно" — это не ко мне. Сдаю работу точно в оговоренный срок.
3. Не использую шаблоны и заготовки. Не использую клипарты, все фото-материалы с фото-банков.
4. Я не доделываю за кем-то.
Связаться со мной можно следующим способом:
Skype: bogdast.
Или через сообщение на этом сайте.
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Баннеры
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Дизайн интерфейсов и игр
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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