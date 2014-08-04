Denis-Redis

Денис Denis-Redis

 
39 летРоссия/Великий Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-дизайнер

Занимаюсь дизайном c 2007 года. Моя специализация – веб-дизайн.

Ознакомиться с моим портфолио вы можете перейдя по ссылке: https://www.behance.net/letkodenis3c5a

Реальные и полностью завершенные проекты за 2014 год.

1. Начинаю работу только при наличии утвержденного брифа (технического задания).

2. "Срочно" — это не ко мне. Сдаю работу точно в оговоренный срок.

3. Не использую шаблоны и заготовки. Не использую клипарты, все фото-материалы с фото-банков.

4. Я не доделываю за кем-то.

Связаться со мной можно следующим способом:

Skype: bogdast.

Или через сообщение на этом сайте.

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