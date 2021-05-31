Взяв ваш проект он будет доведён до ума КАЧЕСТВЕННО и в СРОК.

Главное не цена а качество.

В течении недели после передачи проекта с готовой вёрсткой я бесплатно исправлю ошибки которые могли быть допущены и не замечены при приёме работы.

Всегда помогу советом если вам это необходимо.

Связь:

Взяв проект приступаю сразу за его вёрстку и занимаюсь только им

Не беру предоплату

Всегда довожу дело до конца

Всегда на связи

Навыки:

html5

css/scss

БЭМ

jQuery

JavaScript