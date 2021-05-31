Взяв ваш проект он будет доведён до ума КАЧЕСТВЕННО и в СРОК.
Главное не цена а качество.Гарантия на мою работу: В течении недели после передачи проекта с готовой вёрсткой я бесплатно исправлю ошибки которые могли быть допущены и не замечены при приёме работы.
Всегда помогу советом если вам это необходимо.
Связь:Ответственность:
- Взяв проект приступаю сразу за его вёрстку и занимаюсь только им
- Не беру предоплату
- Всегда довожу дело до конца
- Всегда на связи
- html5
- css/scss
- БЭМ
- jQuery
- JavaScript
- Figma
- PhotoShop
Действие аккаунта приостановлено!