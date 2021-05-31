Denis19901810

Денис Denis19901810

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Взяв ваш проект он будет доведён до ума КАЧЕСТВЕННО и в СРОК.

Главное не цена а качество.

Гарантия на мою работу: В течении недели после передачи проекта с готовой вёрсткой я бесплатно исправлю ошибки которые могли быть допущены и не замечены при приёме работы.

Всегда помогу советом если вам это необходимо.

Связь:

Ответственность:

  • Взяв проект приступаю сразу за его вёрстку и занимаюсь только им
  • Не беру предоплату
  • Всегда довожу дело до конца
  • Всегда на связи
Навыки:

  • html5
  • css/scss
  • БЭМ
  • jQuery
  • JavaScript
Верстаю c:
  • Figma
  • PhotoShop

Портфолио

  • Fish Shop
    Fish Shop
    32 просмотра
  • Tur
    Tur
    32 просмотра
  • Const
    Const
    31 просмотр
  • Gum
    Gum
    34 просмотра
  • Barbers
    Barbers
    25 просмотров
  • Salon
    Salon
    29 просмотров