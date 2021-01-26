Создание и разработка сайтов для любого вида бизнеса и настройка контекстной рекламы!

Я вебмастер с большим опытом работы. Создаю как бюджетные варианты от 5 т.р. так и крупные проекты (порталы, интернет магазины, продающие лендинги) Опыт работы в рекламном агентстве и креативный подход к своим проектам поможет Вам реализовать свои цели в развитии Вашего бизнеса.

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Что я делаю :

- Разрабатываю индивидуальные дизайны сайтов / так и шаблонные.

- Создаю под ключ - современные и продающие страницы лендинги (landing page).

- Работаю на платформе тильды

- Оптимизирую сайт( это необходимо для того чтобы сайт успешно продвигался в поисковых системах).

- Веду "активные" компании Яндекс Директ и Google AdWords.

- Наполняю сайты и интернет магазины.

- Изготавливаю баннеры, коллажи, логотипы, фирменные стили.

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- сайт визитка от 5 т.р.

- landing page (лендинг пейдж) от 10 т.р.

- корпоративный сайт от 15 т.р.

- интернет магазин от 25 т.р.

+ месяц сопровождения сайта бесплатно

+ уникальный дизайн визиток в подарок

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Почему вам стоит обратиться ко мне:

- Индивидуальный подход ко всем заказчикам и создаваемым сайтам, говорю с вами на понятном вам языке.

- Всегда на связи. Вы всегда можете позвонить мне или написать на почту и я незамедлительно отвечу (Whatsapp, Viber, Telegram)

- Соблюдение сроков;

- Обучение самостоятельному редактированием сайта просто и легко

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Звоните, качественные сайты с 9 до 22 без выходных.