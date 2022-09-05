DenisDolgopolov

Android-разработчик, опыт - 5 лет, Kotlin/Java, Xml/Compose
Личный сайт-портфолио-визитка: dendolg.ru
Языки: Java/Kotlin/Dart
Некоторые проекты, разработанные мной:
• dendolg.ru/coffee_life - скидка на кофе за подписку
• dendolg.ru/iot - приложения по управлению умным домом
• dendolg.ru/globaxi - заказ такси
• dendolg.ru/grad_expert - приложение для калькуляции стоимости работ
• dendolg.ru/grammar_top - обучение английскому
Опыт работы: 4 года на различных проектах (в командах и в одиночку). Хронология проектов указана на сайте.
Быстро отвечаю в телеграм:
Действие аккаунта приостановлено!