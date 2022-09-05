DenisDolgopolov

Android-разработчик, опыт - 5 лет, Kotlin/Java, Xml/Compose

Личный сайт-портфолио-визитка: dendolg.ru

Языки: Java/Kotlin/Dart

Некоторые проекты, разработанные мной:

• dendolg.ru/coffee_life - скидка на кофе за подписку

• dendolg.ru/iot - приложения по управлению умным домом

• dendolg.ru/globaxi - заказ такси

• dendolg.ru/grad_expert - приложение для калькуляции стоимости работ

• dendolg.ru/grammar_top - обучение английскому

Опыт работы: 4 года на различных проектах (в командах и в одиночку). Хронология проектов указана на сайте.

Быстро отвечаю в телеграм:

https://t.me/dolgopolovdenis