DenisFrost

Денис Морозов DenisFrost

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Обработка фотографий+ ретушь!

Высшее образование - Пятигорский Государственный Лингвистический университет. Психология.

Знание английского языка.

Хобби: фотография

Профессионально занимаюсь фото не один год.

Написание статей различного рода, переводов, обработка фотографий.

Написание статей
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга