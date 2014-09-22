Денис Морозов DenisFrostDenisFrost
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Обработка фотографий+ ретушь!
Высшее образование - Пятигорский Государственный Лингвистический университет. Психология.
Знание английского языка.
Хобби: фотография
Профессионально занимаюсь фото не один год.
Написание статей различного рода, переводов, обработка фотографий.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Написание статей и отзывов122 просмотра
- Профессиональная обработка фото +ретушь207 просмотров
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга