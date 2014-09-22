Обработка фотографий+ ретушь!

Высшее образование - Пятигорский Государственный Лингвистический университет. Психология.

Знание английского языка.

Хобби: фотография

Профессионально занимаюсь фото не один год.

Написание статей различного рода, переводов, обработка фотографий.