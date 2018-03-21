Современный графический и веб дизайн на любой вкус | Баннеры, полиграфия, дизайн Landing Page | Качество за адекватные деньги

Приветствую, уважаемые заказчики

Меня зовут Денис. Я занимаюсь графическим дизайном. Моя жена, Дарья, занимается дизайном сайтов. Мы в этой сфере уже больше года.

Ответственно и творчески подходим к выполнению проектов, за которые беремся. Мы ценим свое время и время наших клиентов, поэтому выполняем работу максимально быстро и качественно.

Портфолио можно посмотреть здесь

Предоставляем услуги по разработке:

Баннеры на сайт

Полиграфия: листовки, флаера, буклеты, брошюры, сертификаты, купоны и т.д.

Дизайн Landing page

1. Заполнение брифа здесь﻿ и обсуждение технического задания (ТЗ)

2. Создание прототипа

3. Если структура нравится, переходим к созданию макета

4. Предварительно показ и доработка

5. Окончательный вариант макета

6. Оплата

7. Передача исходников PSD и всех файлов

"Закулисье" создания дизайна сайта:

Макет делается с учетом сетки Bootstrap

В макете все разбито по папкам, подписано и разделено по цветам

Картинки, текстуры, шрифты прикрепляю файлами отдельно

Соблюдение сроков выполнения работы

Качественный и современный дизайн

Постоянную связь скайп/мессенджеры

Хорошее настроение и приятное общение :)

Изучаем HTML + CSS

Время работы:

Пн-Пт с 10.00 до 20.00

Сб-Вс – выходные и праздничные дни не учитываются в сроки разработки дизайна