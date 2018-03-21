Приветствую, уважаемые заказчики
Меня зовут Денис. Я занимаюсь графическим дизайном. Моя жена, Дарья, занимается дизайном сайтов. Мы в этой сфере уже больше года.
Ответственно и творчески подходим к выполнению проектов, за которые беремся. Мы ценим свое время и время наших клиентов, поэтому выполняем работу максимально быстро и качественно.
Портфолио можно посмотреть здесь
Предоставляем услуги по разработке:
- Баннеры на сайт
- Полиграфия: листовки, флаера, буклеты, брошюры, сертификаты, купоны и т.д.
- Дизайн Landing page
1. Заполнение брифа здесь и обсуждение технического задания (ТЗ)
2. Создание прототипа
3. Если структура нравится, переходим к созданию макета
4. Предварительно показ и доработка
5. Окончательный вариант макета
6. Оплата
7. Передача исходников PSD и всех файлов
"Закулисье" создания дизайна сайта:
- Макет делается с учетом сетки Bootstrap
- В макете все разбито по папкам, подписано и разделено по цветам
- Картинки, текстуры, шрифты прикрепляю файлами отдельно
- Соблюдение сроков выполнения работы
- Качественный и современный дизайн
- Постоянную связь скайп/мессенджеры
- Хорошее настроение и приятное общение :)
Изучаем HTML + CSS
Время работы:
Пн-Пт с 10.00 до 20.00
Сб-Вс – выходные и праздничные дни не учитываются в сроки разработки дизайна
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