DenisGS

Денис DenisGS

 
34 годаРоссия/Анапа
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Современный графический и веб дизайн на любой вкус | Баннеры, полиграфия, дизайн Landing Page | Качество за адекватные деньги

Приветствую, уважаемые заказчики

Меня зовут Денис.  Я занимаюсь графическим дизайном. Моя жена, Дарья, занимается дизайном сайтов. Мы в этой сфере уже больше года.

Ответственно и творчески подходим к выполнению проектов, за которые беремся. Мы ценим свое время и время наших клиентов, поэтому выполняем работу максимально быстро и качественно. 

Портфолио можно посмотреть здесь

Предоставляем услуги по разработке:

  • Баннеры на сайт
  • Полиграфия: листовки, флаера, буклеты, брошюры, сертификаты, купоны и т.д.
  • Дизайн Landing page
Схема сотрудничества:

1. Заполнение брифа здесь﻿ и обсуждение технического задания (ТЗ)

2. Создание прототипа

3. Если структура нравится, переходим к созданию макета

4. Предварительно показ и доработка

5. Окончательный вариант макета

6. Оплата

7. Передача исходников PSD и всех файлов

 

"Закулисье" создания дизайна сайта:

  • Макет делается с учетом сетки Bootstrap
  • В макете все разбито по папкам, подписано и разделено по цветам
  • Картинки, текстуры, шрифты прикрепляю файлами отдельно
Мы гарантируем:

  • Соблюдение сроков выполнения работы
  • Качественный и современный дизайн
  • Постоянную связь скайп/мессенджеры
  • Хорошее настроение и приятное общение :)
Навыки веб-программирования:

Изучаем HTML + CSS

 

Время работы:

Пн-Пт с 10.00 до 20.00

Сб-Вс – выходные и праздничные дни не учитываются в сроки разработки дизайна

Дизайн лендингаДизайн сайтаHTMLCSSBootstrapБаннер для сайта
Портфолио
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