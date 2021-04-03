DenisKrikun

WEB-ДИЗАЙН Что я умею делать?
Сайты:
⬛ Интернет-магазин
⬛ Сайт-визитка, о компании (мастера)
⬛ Портфолио - сайт с рекламой о вас
⬛ Лендинг - реклама одного продукта/услуги, на одной странице.
⬛ Сайт для записи на любое событие: марафон, мероприятие и т.д.
⬛ Презентация
Доп. услуги:
Создаю сложную анимацию
Подключаю всевозможные сервисы
Подключение домена, статистики, форм обратной связи
На какой платформе я работаю?
Tilda
Figma
Портфолио? есть!
Отправлю в личку
Условия?
✔ Стоимость от 5 т. р.
✔ Срок исполнения от 2 дней
✔ Согласование с заказчиком на каждом этапе
✔ Пример главной страницы в течении 3 часов после согласования