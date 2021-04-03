DenisKrikun

Веб-дизайнер Tilda Figma

WEB-ДИЗАЙН Что я умею делать?

Сайты:

⬛ Интернет-магазин

⬛ Сайт-визитка, о компании (мастера)

⬛ Портфолио - сайт с рекламой о вас

⬛ Лендинг - реклама одного продукта/услуги, на одной странице.

⬛ Сайт для записи на любое событие: марафон, мероприятие и т.д.

⬛ Презентация

Доп. услуги:

 Создаю сложную анимацию

 Подключаю всевозможные сервисы

 Подключение домена, статистики, форм обратной связи

На какой платформе я работаю?

 Tilda

 Figma

Портфолио? есть!

 Отправлю в личку

Условия?

✔ Стоимость от 5 т. р.

✔ Срок исполнения от 2 дней

✔ Согласование с заказчиком на каждом этапе

✔ Пример главной страницы в течении 3 часов после согласования