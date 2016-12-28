DenisMorozovv

Контент-студия NDC

Работаем в сфере информационного наполнения сайтов 4 года. Каждый человек в команде обладает знаниями HTML, Css, знаниями 3х языков: Русский, Английский, Украинский. Работаем с cms: Битрикс, WordPress, Joomla, Webasyst, OpenCart, MODX, Umi.cms, Самописные cms. Так же работа с exel\csv файлами для автоматической выгрузки (парсинга) информации. Предоставляем услуги размещения Ваших объявлений на различных рекламных площадках (avito, olx и т.д.). Предоставляем услуги работы с текстом: рерайт, копирайт, набор текста, корректировка текста. Работаем без предоплат, вы платите только за результат, который вы видите!

Контактные данные:

skype: Oectan

e-mail: [email protected]

Наше краткое портфолио:

http://www.Travelata.ru

https://www.from.ae/en/

http://yesfishing.ru/

https://motoroil24.ru/

http://activ-dobavka.ru/

https://goonbus.ru/

http://wikiroutes.info/

http://avalonauto.ru/

http://www.expocentr.ru/ru/schedule/

http://www.tbs-semi.ru/

https://nsk.banansi.ru/

http://nashakarta.info/

http://214-fz.info/

http://baluart.ru/