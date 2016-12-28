DenisMorozovv

Контент-студия NDC
Работаем в сфере информационного наполнения сайтов 4 года. Каждый человек в команде обладает знаниями HTML, Css, знаниями 3х языков: Русский, Английский, Украинский. Работаем с cms: Битрикс, WordPress, Joomla, Webasyst, OpenCart, MODX, Umi.cms, Самописные cms. Так же работа с exel\csv файлами для автоматической выгрузки (парсинга) информации. Предоставляем услуги размещения Ваших объявлений на различных рекламных площадках (avito, olx и т.д.). Предоставляем услуги работы с текстом: рерайт, копирайт, набор текста, корректировка текста. Работаем без предоплат, вы платите только за результат, который вы видите!
Контактные данные:
skype: Oectan
e-mail: [email protected]
Наше краткое портфолио:
http://www.expocentr.ru/ru/schedule/
Действие аккаунта приостановлено!