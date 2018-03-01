DenisPolyarush

I do it qualitatively, with validity and with love
Выполняемые обязанности:
- Верстка HTML из PSD макета(PixelPerfect)
- Адаптивная верстка(Адаптация готовых сайтов под мобильные устройства)
- Кроссбраузерная верстка(включая поддержку браузера IE9)
- Валидная верстка
- Доработка вашего сайта
- Обновление сайта
- Добавление функционала
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Photoshop
- иностранные языки: английский (начальный уровень)
- коммуникабельность
- усидчивость
- обязательность
- обучаемость
- пунктуальность
- ответственность
- внимательность
- исполнительность