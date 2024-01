DenisPolyarush

I do it qualitatively, with validity and with love

Выполняемые обязанности:

Верстка HTML из PSD макета(PixelPerfect)

Адаптивная верстка(Адаптация готовых сайтов под мобильные устройства)

Кроссбраузерная верстка(включая поддержку браузера IE9)

Валидная верстка

Доработка вашего сайта

Обновление сайта

Добавление функционала

Знания и навыки:

HTML5

CSS3

JavaScript

Photoshop

иностранные языки: английский (начальный уровень)

Дополнительная информация: