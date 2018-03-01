DenisPolyarush

Денис Поляруш DenisPolyarush

 
31 годУкраина/Львов
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
I do it qualitatively, with validity and with love

Выполняемые обязанности:

  • Верстка HTML из PSD макета(PixelPerfect)
  • Адаптивная верстка(Адаптация готовых сайтов под мобильные устройства)
  • Кроссбраузерная верстка(включая поддержку браузера IE9)
  • Валидная верстка
  • Доработка вашего сайта
  • Обновление сайта
  • Добавление функционала
Знания и навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • Photoshop
  • иностранные языки: английский (начальный уровень)
Дополнительная информация:

  • коммуникабельность
  • усидчивость
  • обязательность
  • обучаемость
  • пунктуальность
  • ответственность
  • внимательность
  • исполнительность
JavascriptHTMLPhotoshop