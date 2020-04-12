Denis_1613

Профессионально занимаюсь интернет-маркетингом с 2016 года.
Настраивал и успешно сопровождал рекламу 30+ организациям. Масштаб организаций от небольших локальных фирм до крупных компаний, работающих в нескольких странах.
Что делаю?
✔️ Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google Ads.
✔️ Настраиваю таргетированную рекламу в Facebook/Instagram, ВК и MyTarget.
Какие задачи решаю?
✔️ Запускаю рекламу с нуля
✔️ Улучшаю показатели имеющейся рекламы
✔️ Снижаю стоимость привлечения лида
✔️ Увеличиваю количество лидов
Что включено в работу?
✔️ Настройка систем аналитики
✔️ Аудит сайта и подготовка рекомендаций по повышению конверсии
✔️ Проработка стратегии продвижения и создание рекламных кампаний
✔️ Эффективное управление РК
✔️ Месяц оптимизации рекламных кампаний с еженедельными отчётами
Стоимость настройки — от 5 000 рублей.
Стоимость оптимизации со 2-го месяца — от 3 500 рублей.
Настроен на длительное сотрудничество => делаю работу качественно и соблюдаю сроки.