Denis_1613

Специалист по контекстной и таргетированной рекламе

Профессионально занимаюсь интернет-маркетингом с 2016 года.

Настраивал и успешно сопровождал рекламу 30+ организациям. Масштаб организаций от небольших локальных фирм до крупных компаний, работающих в нескольких странах.

Что делаю?

✔️ Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google Ads.

✔️ Настраиваю таргетированную рекламу в Facebook/Instagram, ВК и MyTarget.

Какие задачи решаю?

✔️ Запускаю рекламу с нуля

✔️ Улучшаю показатели имеющейся рекламы

✔️ Снижаю стоимость привлечения лида

✔️ Увеличиваю количество лидов

Что включено в работу?

✔️ Настройка систем аналитики

✔️ Аудит сайта и подготовка рекомендаций по повышению конверсии

✔️ Проработка стратегии продвижения и создание рекламных кампаний

✔️ Эффективное управление РК

✔️ Месяц оптимизации рекламных кампаний с еженедельными отчётами

Стоимость настройки — от 5 000 рублей.

Стоимость оптимизации со 2-го месяца — от 3 500 рублей.

Настроен на длительное сотрудничество => делаю работу качественно и соблюдаю сроки.