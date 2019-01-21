Denis_Bibikov

ЧТО КОНКРЕТНО Я БУДУ ДЕЛАТЬ?
1. Я проанализирую ваш проект, совместно мы определим несколькопортретов вашей целевой аудитории.
2. После чего найду сообщества, где они проявляют наибольшуюактивность.
3. С помощью Таргет Хантера я соберу аккаунты с представителямивашей ЦА (Целевая Аудитория).
Это люди, состоящие одновременно в нескольких тематических пабликах или лайкающие, комментирующие в них записи.
4. Загружу их в рекламный кабинет.
5. После этого на каждую аудиторию я подберу картинки и заголовкидля рекламы.
6. Запущу объявления, определю лучшие, доработаю их, отключив всенеэффективные.
7. В течении 5-7 дней выйдем на стабильные результаты, после чегоя передам кампанию вам или смогу вести ее самостоятельно, но уже на платной
основе. За 15% от месячного рекламного бюджета.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА РЕКЛАМЫ НА САЙТ:
Чтобы приступить к работе, вам необходимо:
1. Добавить меня в администраторы в личном рекламном кабинетеВКонтакте. Если не знаете как – я расскажу. Здесь ссылка на ваш аккаунт
2. Дать гостевой доступ к Метрике (в ней ОБЯЗАТЕЛЬНО должны стоятьцели), чтобы я мог отслеживать эффективность каждого объявления. Логины в
Яндексе:
target.vk.bibikov.denis
Если целей не будет, мы не сможем отслеживать эффективностьрекламы.
3. Пополнить бюджет вашего рекламного кабинета хотя бы на 3-4тысячи рублей.
4. Установить коды для сбора баз ретаргетинга на ваш сайт (я ихскину, как сделаете меня админом)
Может есть какие-либо вопросы по по процессу настройки? С радостью отвечу.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА РЕКЛАМЫ НА ПАБЛИК:
Чтобы приступить к работе, вам необходимо:
1.Добавить меня в администраторы в личном рекламном кабинете ВКонтакте. Если не
знаете как – я расскажу.
2. Пополнить бюджет вашего рекламного кабинета на 3-4 тысячирублей.
В любом случае, вы всегда можете задавать вопросы если столкнетесьс затруднениями.
ЧТО КОНКРЕТНО Я БУДУ ДЕЛАТЬ?
1. Я проанализирую ваш проект, совместно мы определим несколькопортретов вашей целевой аудитории.
2. После чего найду сообщества, где они проявляют наибольшуюактивность.
3. С помощью Таргет Хантера я соберу аккаунты с представителямивашей ЦА (Целевая Аудитория).
Это люди, состоящие одновременно в нескольких тематическихпабликах или лайкающие, комментирующие в них записи.
4. Загружу их в рекламный кабинет.
5. После этого на каждую аудиторию я подберу картинки и заголовкидля рекламы.
6. Запущу объявления, определю лучшие, доработаю их, отключив всенеэффективные.
7. В течении 5-7 дней выйдем на стабильные результаты, после чегоя передам кампанию вам или смогу вести ее самостоятельно, но уже на платной
основе. За 15% от месячного рекламного бюджета.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА РЕКЛАМЫ НА САЙТ:
Чтобы приступить к работе, вам необходимо:
1. Добавить меня в администраторы в личном рекламном кабинетеВКонтакте. Если не знаете как – я расскажу. Здесь ссылка на ваш аккаунт
2. Дать гостевой доступ к Метрике (в ней ОБЯЗАТЕЛЬНО должны стоятьцели), чтобы я мог отслеживать эффективность каждого объявления. Логины в
Яндексе:
target.vk.bibikov.denis
Если целей не будет, мы не сможем отслеживать эффективностьрекламы.
3. Пополнить бюджет вашего рекламного кабинета хотя бы на 3-4тысячи рублей.
4. Установить коды для сбора баз ретаргетинга на ваш сайт (я ихскину, как сделаете меня админом)
Может есть какие-либо вопросы по по процессу настройки? С радостью отвечу.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА РЕКЛАМЫ НА ПАБЛИК:
Чтобы приступить к работе, вам необходимо:
1.Добавить меня в администраторы в личном рекламном кабинете ВКонтакте. Если не
знаете как – я расскажу.
2. Пополнить бюджет вашего рекламного кабинета на 3-4 тысячирублей.
В любом случае, вы всегда можете задавать вопросы если столкнетесьс затруднениями.