Настройка таргетированной рекламы во ВКонтакте.

ЧТО КОНКРЕТНО Я БУДУ ДЕЛАТЬ?

1. Я проанализирую ваш проект, совместно мы определим несколькопортретов вашей целевой аудитории.

2. После чего найду сообщества, где они проявляют наибольшуюактивность.

3. С помощью Таргет Хантера я соберу аккаунты с представителямивашей ЦА (Целевая Аудитория).

Это люди, состоящие одновременно в нескольких тематических пабликах или лайкающие, комментирующие в них записи.

4. Загружу их в рекламный кабинет.

5. После этого на каждую аудиторию я подберу картинки и заголовкидля рекламы.

6. Запущу объявления, определю лучшие, доработаю их, отключив всенеэффективные.

7. В течении 5-7 дней выйдем на стабильные результаты, после чегоя передам кампанию вам или смогу вести ее самостоятельно, но уже на платной

основе. За 15% от месячного рекламного бюджета.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА РЕКЛАМЫ НА САЙТ:

Чтобы приступить к работе, вам необходимо:

1. Добавить меня в администраторы в личном рекламном кабинетеВКонтакте. Если не знаете как – я расскажу. Здесь ссылка на ваш аккаунт

2. Дать гостевой доступ к Метрике (в ней ОБЯЗАТЕЛЬНО должны стоятьцели), чтобы я мог отслеживать эффективность каждого объявления. Логины в

Яндексе:

target.vk.bibikov.denis

Если целей не будет, мы не сможем отслеживать эффективностьрекламы.

3. Пополнить бюджет вашего рекламного кабинета хотя бы на 3-4тысячи рублей.

4. Установить коды для сбора баз ретаргетинга на ваш сайт (я ихскину, как сделаете меня админом)

Может есть какие-либо вопросы по по процессу настройки? С радостью отвечу.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА РЕКЛАМЫ НА ПАБЛИК:

Чтобы приступить к работе, вам необходимо:

1.Добавить меня в администраторы в личном рекламном кабинете ВКонтакте. Если не

знаете как – я расскажу.

https://vk.com/denis_bibikov

2. Пополнить бюджет вашего рекламного кабинета на 3-4 тысячирублей.

В любом случае, вы всегда можете задавать вопросы если столкнетесьс затруднениями.

ЧТО КОНКРЕТНО Я БУДУ ДЕЛАТЬ?

1. Я проанализирую ваш проект, совместно мы определим несколькопортретов вашей целевой аудитории.

2. После чего найду сообщества, где они проявляют наибольшуюактивность.

3. С помощью Таргет Хантера я соберу аккаунты с представителямивашей ЦА (Целевая Аудитория).

Это люди, состоящие одновременно в нескольких тематическихпабликах или лайкающие, комментирующие в них записи.

4. Загружу их в рекламный кабинет.

5. После этого на каждую аудиторию я подберу картинки и заголовкидля рекламы.

6. Запущу объявления, определю лучшие, доработаю их, отключив всенеэффективные.

7. В течении 5-7 дней выйдем на стабильные результаты, после чегоя передам кампанию вам или смогу вести ее самостоятельно, но уже на платной

основе. За 15% от месячного рекламного бюджета.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА РЕКЛАМЫ НА САЙТ:

Чтобы приступить к работе, вам необходимо:

1. Добавить меня в администраторы в личном рекламном кабинетеВКонтакте. Если не знаете как – я расскажу. Здесь ссылка на ваш аккаунт

2. Дать гостевой доступ к Метрике (в ней ОБЯЗАТЕЛЬНО должны стоятьцели), чтобы я мог отслеживать эффективность каждого объявления. Логины в

Яндексе:

target.vk.bibikov.denis

Если целей не будет, мы не сможем отслеживать эффективностьрекламы.

3. Пополнить бюджет вашего рекламного кабинета хотя бы на 3-4тысячи рублей.

4. Установить коды для сбора баз ретаргетинга на ваш сайт (я ихскину, как сделаете меня админом)

Может есть какие-либо вопросы по по процессу настройки? С радостью отвечу.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПУСКА РЕКЛАМЫ НА ПАБЛИК:

Чтобы приступить к работе, вам необходимо:

1.Добавить меня в администраторы в личном рекламном кабинете ВКонтакте. Если не

знаете как – я расскажу.

https://vk.com/denis_bibikov

2. Пополнить бюджет вашего рекламного кабинета на 3-4 тысячирублей.

В любом случае, вы всегда можете задавать вопросы если столкнетесьс затруднениями.