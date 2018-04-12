Denis_Blinovvv

Специалист по настройке РСЯ

Меня зовут Блинов Денис. Я начинающий специалиств интернет рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы и готов их внедрить

для Вас. Так как многие не готовы тратить большие деньгина специалиста этой сферы деятельности, я предлагаю настроить вам интернет рекламу БЕСПЛАТНО, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Если задались

вопросом почему именно РСЯ, а не к примеру реклама на поиске? Потому что РСЯ –

это канал с обширным охватом аудитории, малыми тратами и невысокой

конкуренцией.Вас ждет качественный ииндивидуальный подход. Грамотная постановка целей и их скорая реализация.Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.