Резюме переводчика / редактора испанского языка
ФИО: Глазунов Денис Александрович
Языковые пары (родной язык русский):
- испанский - русский
- русский - испанский
- итальянский - русский
- английский - русский
Тематика переводов: программное обеспечение, аппаратный комплекс, локализация программного обеспечения, издательство и полиграфия, машиностроение, туризм, охота, рыбалка, сельское хозяйство.
Используемые CAT:
- Trados 2007, 2009
- Déjà Vu X2
- MemoQ 40
Контактная информация:
- номер мобильного телефона: +375 296 404 777
- E-mail: [email protected]
- Skype: hunting-in-belarus
Личные данные:
- дата рождения 20 января 1974 г.
- место рождения г. Гомель, СССР
- гражданство Республика Беларусь
- место жительства г.п. Сокол, Республика Беларусь
- семейное положение женат, 2 детей
- увлечения охота, аквариумистика, баскетбол
Трудовая деятельность:
2012-наст. время – тестировщик локализаций программного обеспечения. Бюро переводов «Окей», Россия.
2009-наст. время – переводчик. Туристическое агентство «Alexnature».
2005-2006 – начальник отдела продаж полиграфического оборудования и расходных материалов. ЗАО «Белый Терем».
2003-наст. время – внештатный переводчик. Различные российские и белорусские бюро переводов.
2003-2009 – переводчик. Туристическое агентство «BelHunt Service».
2003-2005 – специалист по импорту полиграфического оборудования и расходных материалов. ИП «ByPrint Service».
2000-2003 – специалист по импорту полиграфического оборудования и расходных материалов. ЗАО «Белый Терем».
1999-2003 – легализованный переводчик. 2-я государственная нотариальная контора г. Минска.
1998-2001 – переводчик. Ассоциация «Переходный возраст».
1997-2000 – специалист по импорту полиграфического оборудования и расходных материалов. СП «BelStarlett».
1996-1997 – ведущий переводчик. Управления внешних связей ПО «Гомсельмаш».
Образование:
1991-1996 – Факультет испанского языка Минского государственного лингвистического университета. Специализация: испанский и английский языки.
1991-1992 – Подготовительное отделение Факультета прикладной математики Белорусского государственного университета.
1981-1991 – СШ №44 г. Гомеля. В выпускных классах победитель областных и участник республиканских олимпиад по испанскому языку.