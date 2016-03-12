Внештатный переводчик испанского языка

Резюме переводчика / редактора испанского языка

ФИО: Глазунов Денис Александрович

Языковые пары (родной язык русский):

- испанский - русский

- русский - испанский

- итальянский - русский

- английский - русский

Тематика переводов: программное обеспечение, аппаратный комплекс, локализация программного обеспечения, издательство и полиграфия, машиностроение, туризм, охота, рыбалка, сельское хозяйство.

Используемые CAT:

- Trados 2007, 2009

- Déjà Vu X2

- MemoQ 40

Контактная информация:

- номер мобильного телефона: +375 296 404 777

- E-mail: [email protected]

- Skype: hunting-in-belarus

Личные данные:

- дата рождения 20 января 1974 г.

- место рождения г. Гомель, СССР

- гражданство Республика Беларусь

- место жительства г.п. Сокол, Республика Беларусь

- семейное положение женат, 2 детей

- увлечения охота, аквариумистика, баскетбол

Трудовая деятельность:

2012-наст. время – тестировщик локализаций программного обеспечения. Бюро переводов «Окей», Россия.

2009-наст. время – переводчик. Туристическое агентство «Alexnature».

2005-2006 – начальник отдела продаж полиграфического оборудования и расходных материалов. ЗАО «Белый Терем».

2003-наст. время – внештатный переводчик. Различные российские и белорусские бюро переводов.

2003-2009 – переводчик. Туристическое агентство «BelHunt Service».

2003-2005 – специалист по импорту полиграфического оборудования и расходных материалов. ИП «ByPrint Service».

2000-2003 – специалист по импорту полиграфического оборудования и расходных материалов. ЗАО «Белый Терем».

1999-2003 – легализованный переводчик. 2-я государственная нотариальная контора г. Минска.

1998-2001 – переводчик. Ассоциация «Переходный возраст».

1997-2000 – специалист по импорту полиграфического оборудования и расходных материалов. СП «BelStarlett».

1996-1997 – ведущий переводчик. Управления внешних связей ПО «Гомсельмаш».

Образование:

1991-1996 – Факультет испанского языка Минского государственного лингвистического университета. Специализация: испанский и английский языки.

1991-1992 – Подготовительное отделение Факультета прикладной математики Белорусского государственного университета.

1981-1991 – СШ №44 г. Гомеля. В выпускных классах победитель областных и участник республиканских олимпиад по испанскому языку.