Нужно сделать копию сайта интернет магазина на движке CMS WordPress либо сверстать сайт с 0 на любом удобном для вас языке/cms. Сайт должен только принимать оплату, и передавать данные на почту через free-kassa ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $90Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать копию сайта интернет магазина на движке CMS WordPress либо сверстать сайт с 0. Подробнее в прикреплённом ТЗ. Пожалуйста не оставляйте типовые отклики, это позволит экономить ваше и моё время. В ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
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Нужно 200+ ключевых слов для яндекс директа - поиск, сайт smmgap.ru - накрутка подписчиков и лайков в инстаграм и вкПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Настроить цель - конверсию в "Google Аналитика" Подробнее в ТЗ!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
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Есть сайт по продаже подписчиков и лайков в соц сети, с прикрученной фри-кассой, нужно подключить API на сайт который выполняет накрутку.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад