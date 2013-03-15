Denis_Karenin

Создание сайтов, верстка, дизайн, интернет-магазины.

Создание сайтов, интернет-магазинов, сайт-портфолио.

- Качественное выполнение работы;

- Согласование сроков с заказчиком;

- Постоянная поддержка связи через телефон, skype, e-mail;

- Команда профессиональных сертифицированных специалистов;

Предложения о выполнении заказов Вы можете сообщать через любые средства связи, которые указанны в контактной информации, а также на почту [email protected]

С Уважением, Денис.