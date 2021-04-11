Denis_Maslakov

Режиссер, оператор, продюсер

Меня зовут Денис, последние 10 лет я занимаюсь созданием аудиовизуального и фото контента для самого разного бизнеса, включая промо городов, национальных парков, проекты по государственным закупкам.

За плечами реализованные операторские, режиссерские, сценарные и продюсерские проекты, включая международные - Россия, Индия, Китай, Казахстан.

Имею режиссерское образование - закончил ВГИК.

Работал в крупных продакшнах Москвы - DT Group, ИЮНЬ, федеральных телеканалах, в 2015-м как постановщик, снял полнометражный триллер, скринился в Каннах в 2013, в 16 и 17 годах рабтал над бизнес-реалити, туристическим квестом, видеоблогом в Китае, в 2018 разрабатывал и снимал постановочный MOOC курс для корпоративного университета ретейл-компании TECHNODOM (изучал создание онлайн курсов в МФТИ), наполнение youtube канала обзорами продукции вендеров, выпусков корпоративных новостей. организовал не одну студию от сметы и закупки оборудования до обучения персонала и последующей организацией удаленного взаимодействия.

Моя страница в IMDb:

https://www.imdb.com/name/nm5632409/?ref_=rvi_nm

Могу объективно оценить проект на всех стадиях его создания и привлечь необходимых специалистов, имею положительный опыт руководства группой 12-15 человек.

В целях существенного уменяшения бюджета на производство, под предстоящие проекты могу задействовать под предстоящие задачи следующее оборудование :

дрон DJI INSPIRE X5R (4K RAW на SSD)

Электронный стедикам DJI OSMO RAW (4K RAW на SSD)

камера Canon 7D

ОПТИКА для Фуллфрейма и кропа

Canon EF-S 17-55/2,8

Samyang 85/1,4

Samyang 500/6,3

Carl Zeiss 50/1.4

Canon 24-70/2,8 L2

Samyang 8/3.5

СВЕТ:

Dedolight DLH 650W (шторки+стойка) -3шт

Mark Flo Professional

ОПЕРАТОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Штатив Zachtler FSB 8

Монопод Manfrotto 561BHDV1

Slyder-dolly Kamerar SD1

ф/фокус Kamerar F3 (гибкий и L-assist)

Петличная радиосистема Sennheiser EW100 G3

Пишу сценарии, летаю на дроне, дружу с vidIQ

мои работы разных лет:

https://www.youtube.com/watch?v=y34Cfc7FKNQ

http://www.youtube.com/watch?v=b27uFWfTazM

http://www.youtube.com/watch?v=rrGk2GTDQM0

http://www.youtube.com/watch?v=zYZ0-OwQtZQ

http://www.youtube.com/watch?v=QZWmxoGR3Oo

https://vimeo.com/135800904

https://vimeo.com/135816486