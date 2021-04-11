Denis_Maslakov

Меня зовут Денис, последние 10 лет я занимаюсь созданием аудиовизуального и фото контента для самого разного бизнеса, включая промо городов, национальных парков, проекты по государственным закупкам.
За плечами реализованные операторские, режиссерские, сценарные и продюсерские проекты, включая международные - Россия, Индия, Китай, Казахстан.
Имею режиссерское образование - закончил ВГИК.
Работал в крупных продакшнах Москвы - DT Group, ИЮНЬ, федеральных телеканалах, в 2015-м как постановщик, снял полнометражный триллер, скринился в Каннах в 2013, в 16 и 17 годах рабтал над бизнес-реалити, туристическим квестом, видеоблогом в Китае, в 2018 разрабатывал и снимал постановочный MOOC курс для корпоративного университета ретейл-компании TECHNODOM (изучал создание онлайн курсов в МФТИ), наполнение youtube канала обзорами продукции вендеров, выпусков корпоративных новостей. организовал не одну студию от сметы и закупки оборудования до обучения персонала и последующей организацией удаленного взаимодействия.
Моя страница в IMDb:
https://www.imdb.com/name/nm5632409/?ref_=rvi_nm
Могу объективно оценить проект на всех стадиях его создания и привлечь необходимых специалистов, имею положительный опыт руководства группой 12-15 человек.
В целях существенного уменяшения бюджета на производство, под предстоящие проекты могу задействовать под предстоящие задачи следующее оборудование :
дрон DJI INSPIRE X5R (4K RAW на SSD)
Электронный стедикам DJI OSMO RAW (4K RAW на SSD)
камера Canon 7D
ОПТИКА для Фуллфрейма и кропа
Canon EF-S 17-55/2,8
Samyang 85/1,4
Samyang 500/6,3
Carl Zeiss 50/1.4
Canon 24-70/2,8 L2
Samyang 8/3.5
СВЕТ:
Dedolight DLH 650W (шторки+стойка) -3шт
Mark Flo Professional
ОПЕРАТОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Штатив Zachtler FSB 8
Монопод Manfrotto 561BHDV1
Slyder-dolly Kamerar SD1
ф/фокус Kamerar F3 (гибкий и L-assist)
Петличная радиосистема Sennheiser EW100 G3
Пишу сценарии, летаю на дроне, дружу с vidIQ
мои работы разных лет:
https://www.youtube.com/watch?v=y34Cfc7FKNQ
http://www.youtube.com/watch?v=b27uFWfTazM
http://www.youtube.com/watch?v=rrGk2GTDQM0
http://www.youtube.com/watch?v=zYZ0-OwQtZQ
http://www.youtube.com/watch?v=QZWmxoGR3Oo