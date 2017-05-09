1.
Проектирование систем пожарной сигнализации,систем светового, свето-звукового и речевого оповещения о пожаре всех типов, установок порошкового пожаротушения,а также сетей охранных сигнализаций. В проектах использовал оборудование фирм "Болид","Рубеж", "Simplex","Siemens","ESMI ","Honeywell","ВЭРС"," Аргус-Спектр","Бастион","BOS CH","Inter-M","ITC-Escort" ,"ROXTON","TOA","ТРОМБОН ".
2.
Также отрисовка из любых графических форматов в формат DWG.Разная работа с использованием программы AutoCAD
3.
На данный момент я собрал команду квалифицированных инженеров-проектировщиков.
Наша команда (физ. лица)-это группа квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в сфере пожарной безопасности и других разделах-НЕ МЕНЕЕ 7-ми лет. Все инженеры-проектировщики работают согласно действующим нормам и правилам, принятых в РФ.
Список выполняемых проектных работ:
- автоматическая установка пожарной сигнализации (адресные, адресно-аналоговые системы) (АУПС);
- система оповещения людей о пожаре всех типов (СОУЭ);
- автоматическая установка пожаротушения (порошковое, водяное, пенное, газовое) (АУПТ);
- внутренний противопожарный водопровод (ВПВ);
- насосные станции;
- водоснабжение и канализация (ВК);
- автоматизация противодымной вентиляции;
- автоматизация насосных станций;
- автоматизация установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода;
- автоматизация дренажных приямков;
- автоматический контроль загазованности в автостоянках;
- структурированная кабельная система (СКС);
- локальные вычислительные сети ЛВС;
- тактовая сетевая синхронизация (ТСС);
- система охранного телевидения (СОТ);
- система охранной и тревожной сигнализации (СОТС);
- система контроля и управления доступом (СКУД);
- отопление;
- вентиляция;
- противодымная вентиляция;
- кондиционирование;
- индивидуальный тепловой пункт, узел коммерческого учета тепла;
- хладоцентр;
- холодоснабжение;
- тепловые сети;
- электроснабжение и электроосвещение (ЭО и ЭМ);
- электрические сети (ЭС);
- наружное электроосвещение (НЭО);
- молниезащита и заземление (ЭГ);
- трансформаторные подстанции (ТП, ЭМ);
- разработка перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (МПБ);
- разработка деклараций пожарной безопасности, спецправил, планов эвакуации,
- расчеты рисков;
- разработка СпецТУ.
Оплата ДОГОВОРНАЯ! По оценке проектируемого объекта. С учетом того, что организация процедуры печати и согласования проектов в органах МЧС и др. экспертиз выполняется заказчиком самостоятельно, оплата проектных работ производится в размере около 15%-40% от фактической (сметной 100%-ой) стоимости. Так же на стоимость разработки проектной документации влияет оценка специфики и сложность объекта.
Корректировки проектных работ по замечаниям экспертизы или допущенные по вине инженеров-проектировщиков (исполнителей) выполняются безвозмездно. Оплата корректировок проектной документации по причинам изменения исходных данных для проектирования оговариваются в отдельном порядке. При составлении окончательной сметы (суммы) по проектным работам могут быть учтены предложения, пожелания организации-заказчика, т.к. размер оплаты за проделанные проектные работы оговаривается на договорной основе.
Возможна организация монтажных, пуско-наладочных работ и оформление (проведение) проектной, рабочей, исполнительной документации через организацию, имеющую необходимые допуски для выполнения видов работ по подготовке проектной документации и производству монтажных, пуско-наладочных работ (СРО) на территории Краснодарского края и Крыма.
Оплата и способ оплаты по договоренности удобным для заказчика способом.