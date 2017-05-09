Denis_Olegovich

Денис Denis_Olegovich

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Проектирование систем пожарной,охранной сигнализации/Систем оповещения всех типов/Порошкового пожаротушения/Работаю с командой специалистов

1.

Проектирование систем пожарной сигнализации,систем светового, свето-звукового и речевого оповещения о пожаре всех типов, установок порошкового пожаротушения,а также сетей охранных сигнализаций. В проектах использовал оборудование фирм "Болид","Рубеж", "Simplex","Siemens","ESMI ","Honeywell","ВЭРС"," Аргус-Спектр","Бастион","BOS CH","Inter-M","ITC-Escort" ,"ROXTON","TOA","ТРОМБОН ". 

2.

Также отрисовка из любых графических форматов в формат DWG.Разная работа с использованием программы AutoCAD

3.

На данный момент я собрал команду квалифицированных инженеров-проектировщиков. 

Наша команда (физ. лица)-это группа квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в сфере пожарной безопасности и других разделах-НЕ МЕНЕЕ 7-ми лет. Все инженеры-проектировщики работают согласно действующим нормам и правилам, принятых в РФ. 

Список выполняемых проектных работ: 

- автоматическая установка пожарной сигнализации (адресные, адресно-аналоговые системы) (АУПС); 

- система оповещения людей о пожаре всех типов (СОУЭ); 

- автоматическая установка пожаротушения (порошковое, водяное, пенное, газовое) (АУПТ); 

- внутренний противопожарный водопровод (ВПВ); 

- насосные станции; 

- водоснабжение и канализация (ВК); 

- автоматизация противодымной вентиляции; 

- автоматизация насосных станций; 

- автоматизация установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода; 

- автоматизация дренажных приямков; 

- автоматический контроль загазованности в автостоянках; 

- структурированная кабельная система (СКС); 

- локальные вычислительные сети ЛВС; 

- тактовая сетевая синхронизация (ТСС); 

- система охранного телевидения (СОТ); 

- система охранной и тревожной сигнализации (СОТС); 

- система контроля и управления доступом (СКУД); 

- отопление; 

- вентиляция; 

- противодымная вентиляция; 

- кондиционирование; 

- индивидуальный тепловой пункт, узел коммерческого учета тепла; 

- хладоцентр; 

- холодоснабжение; 

- тепловые сети; 

- электроснабжение и электроосвещение (ЭО и ЭМ); 

- электрические сети (ЭС); 

- наружное электроосвещение (НЭО); 

- молниезащита и заземление (ЭГ); 

- трансформаторные подстанции (ТП, ЭМ); 

- разработка перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (МПБ); 

- разработка деклараций пожарной безопасности, спецправил, планов эвакуации, 

- расчеты рисков; 

- разработка СпецТУ. 

Оплата ДОГОВОРНАЯ! По оценке проектируемого объекта. С учетом того, что организация процедуры печати и согласования проектов в органах МЧС и др. экспертиз выполняется заказчиком самостоятельно, оплата проектных работ производится в размере около 15%-40% от фактической (сметной 100%-ой) стоимости. Так же на стоимость разработки проектной документации влияет оценка специфики и сложность объекта. 

Корректировки проектных работ по замечаниям экспертизы или допущенные по вине инженеров-проектировщиков (исполнителей) выполняются безвозмездно. Оплата корректировок проектной документации по причинам изменения исходных данных для проектирования оговариваются в отдельном порядке. При составлении окончательной сметы (суммы) по проектным работам могут быть учтены предложения, пожелания организации-заказчика, т.к. размер оплаты за проделанные проектные работы оговаривается на договорной основе. 

Возможна организация монтажных, пуско-наладочных работ и оформление (проведение) проектной, рабочей, исполнительной документации через организацию, имеющую необходимые допуски для выполнения видов работ по подготовке проектной документации и производству монтажных, пуско-наладочных работ (СРО) на территории Краснодарского края и Крыма. 

Оплата и способ оплаты по договоренности удобным для заказчика способом. 

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