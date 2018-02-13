Denis_RSYA

Я начинающий специалист по интернет рекламе. У меня небольшой опыт в настройке рекламы РСЯ, поэтому я настраиваю рекламную кампанию или выполняю отдельные этапы работы абсолютно бесплатно.
Я могу проанализировать Ваше предложение, сравнить его с конкурентами которые будут в поисковой выдаче,
подобрать ключевые слова, составить заголовок и объявление, подобрать и
оформить картинки, сделать необходимые настройки в Директе.
Если Вас заинтересовало мое предложение, то предлагаю обсудить его более детально в
Скайп или WatsApp,также Вы можете связаться со мной по тел. +7952-371-1799, либо отправить свои координаты по электронной почте [email protected] и я свяжусь с Вами в самое ближайшее время.
По результатам нашей компании прошу Вас оставить отзыв о проделанной работе.
Жду от Вас ответа.
С уважением Славин Денис.