Denis_RSYA

Начинающий специалист РСЯ

Я начинающий специалист по интернет рекламе. У меня небольшой опыт в настройке рекламы РСЯ, поэтому я настраиваю рекламную кампанию или выполняю отдельные этапы работы абсолютно бесплатно.

Я могу проанализировать Ваше предложение, сравнить его с конкурентами которые будут в поисковой выдаче,

подобрать ключевые слова, составить заголовок и объявление, подобрать и

оформить картинки, сделать необходимые настройки в Директе.

Если Вас заинтересовало мое предложение, то предлагаю обсудить его более детально в

Скайп или WatsApp,также Вы можете связаться со мной по тел. +7952-371-1799, либо отправить свои координаты по электронной почте [email protected] и я свяжусь с Вами в самое ближайшее время.

По результатам нашей компании прошу Вас оставить отзыв о проделанной работе.

Жду от Вас ответа.

С уважением Славин Денис.