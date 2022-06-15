Denisansky

Меня зовут Денис. Родился и вырос в России в городе Ижевске. В связи с, всем известной, ситуацией, я, в срочном порядке, переехал в Грузию. Страна мне очень понравилась! Тепло, добрый и гостеприимный народ, цены, горы, море и можно перечислять до бесконечности. Но я столкнулся с единственным минусом в этой прекрасной солнечной стане - тут сложно, практически не возможно найти работу. Поэтому я решил попробовать себя в фрилансе. О себе могу добавить, что я трудолюбивый, ответственный, тактичный, доброжелательный, спокойный, уравновешенный, с грамматикой дружу, иногда, как хобби, стихи пишу, изучаю самостоятельно психологию (читаю книги в основном), обучаемый и готов к новым знаниям.