Удобно, качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, CSS3,Flexbox,bootstrap,HTML5,JavaScript, jQuery.

Заинтересован сделать на совесть и делаю свою работу с удовольствием.

Привет!

Меня зовут Денис, мне 28 лет. Живу в городе Зеленоград, Россия. В феврале женился на девушке своей мечты, да и просто славный малый. Я новичок на портале weblancer. Версткой и создание сайтов стал интересоваться давно. Весь мой путь начался с просмотра видео на youtube от онлайн школы ''wayup" ,где мне подробно объяснили все основы и методики ,а так же развеяли сомнения. И я решил взять у них курс на 4 месяца попробовать себя, оценить силы. Все было не напрасно, спасибо ребятам большое!!

Кайфую я от этого дела и ничего с этим не поделаешь.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: MikhailukDenis93

Мобильный: 89277514565 (viber, what’s)

VK : mikhailukdenis93

instagram: mikhailuk.denis93

Ответственность:

готов приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

не беру предоплату

всегда на связи

Род занятий:

Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код

Верстаю из Figma, Adobe XD

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

CSS/JS/Jquery

Образование: