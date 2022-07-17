Заинтересован сделать на совесть и делаю свою работу с удовольствием.
Привет!
Меня зовут Денис, мне 28 лет. Живу в городе Зеленоград, Россия. В феврале женился на девушке своей мечты, да и просто славный малый. Я новичок на портале weblancer. Версткой и создание сайтов стал интересоваться давно. Весь мой путь начался с просмотра видео на youtube от онлайн школы ''wayup" ,где мне подробно объяснили все основы и методики ,а так же развеяли сомнения. И я решил взять у них курс на 4 месяца попробовать себя, оценить силы. Все было не напрасно, спасибо ребятам большое!!
Кайфую я от этого дела и ничего с этим не поделаешь.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: MikhailukDenis93
- Мобильный: 89277514565
(viber, what’s)
- VK : mikhailukdenis93
- instagram: mikhailuk.denis93
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код
- Верстаю из Figma, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS/JS/Jquery
Образование:
- Тестовый лендин2 просмотра
- Лендинг(с чего начался мой путь)3 просмотра
- Лендинг(bootstrap)1 просмотр
- NewYear лендинг1 просмотр
- Город(Самара) лендингнет просмотров
- WOMAZING интернет магазиннет просмотров