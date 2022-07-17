Deniss_Zel

Денис Deniss_Zel

 
30 летРоссия/Зеленоград
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Удобно, качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, CSS3,Flexbox,bootstrap,HTML5,JavaScript, jQuery.

Заинтересован сделать на совесть и делаю свою работу с удовольствием.

Привет!

Меня зовут Денис, мне 28 лет. Живу в городе Зеленоград, Россия. В феврале женился на девушке своей мечты, да и просто славный малый. Я новичок на портале weblancer. Версткой и создание сайтов стал интересоваться давно. Весь мой путь начался с просмотра видео на youtube от онлайн школы ''wayup" ,где мне подробно объяснили все основы и методики ,а так же развеяли сомнения. И я решил взять у них курс на 4 месяца попробовать себя, оценить силы. Все было не напрасно, спасибо ребятам большое!!

Кайфую я от этого дела и ничего с этим не поделаешь.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь:

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: MikhailukDenis93
  • Мобильный: 89277514565

    (viber, what’s)

  • VK : mikhailukdenis93
  • instagram: mikhailuk.denis93

Ответственность:

  • готов приступить уже
  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • не беру предоплату
  • всегда на связи

Род занятий:

  • Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код
  • Верстаю из Figma, Adobe XD
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
  • CSS/JS/Jquery

Образование:

JavascriptCSSBootstrapFigmajQuery
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