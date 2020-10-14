DenissovSpeaks

Озвучиваю тексты в момент принятия заказа. Все языки (баритон).

Уважаемые коллеги, заказчики и предприниматели!

Меня зовут Евгений Фоклер и я профессиональный диктор, делаю озвучку и дубляж.

Работаю с Русским, Английским, Португальским, Испанским, Арабским, Персидским, Дари и Лаосским языками.

Запись провожу в оборудованной студии, звук предоставляю в любых форматах.

К выполнению заказа приступаю мгновенно. Коррективы вношу оперативно.

Приношу удачу бизнесу. Поехали!