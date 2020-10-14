DenissovSpeaks

Озвучиваю тексты в момент принятия заказа. Все языки (баритон).
Уважаемые коллеги, заказчики и предприниматели!
Меня зовут Евгений Фоклер и я профессиональный диктор, делаю озвучку и дубляж.
Работаю с Русским, Английским, Португальским, Испанским, Арабским, Персидским, Дари и Лаосским языками.
Запись провожу в оборудованной студии, звук предоставляю в любых форматах.
К выполнению заказа приступаю мгновенно. Коррективы вношу оперативно.
Приношу удачу бизнесу. Поехали!
Действие аккаунта приостановлено!