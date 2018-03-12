Denisssenin

Услуги озвучивания, копирайтинга, рерайтинга, транскрибирования.

Юрист. Работаю в сфере документооборота более 15 лет. Готовлю проекты нормативных документов, договоров, веду переписку с органами государственной власти и местного самоуправления, работаю с обращениями граждан. Способен воспринимать, анализировать и обрабатывать большие объёмы информации. Инициативен, пунктуален, эрудирован, легко нахожу нужный стиль и направление текста в соответствиями с требованиями начальства заказчика.

Склонен к творчеству. Пишу статьи эссе, стихи и прозу. Изучаю иностранные языки, владею персидским (фарси) на разговорном уровне, читаю Омара Хайама в оригинале, а также английским на уверенном intermediate.

Обладаю способностями воспроизводить произношение на любом языке, подражать акцентам и особенностям речи (заикание, шепелявость, гнусавость и проч.), имитирую голоса героев мультфильмов, политиков, актёроd/