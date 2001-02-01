Образование

1996-2000 гг. Таразский государственный Университет им. М. Х. Дулати

Факультет: «Экономики и менеджмента»

Специальность: «Экономист-менеджер»

1986-1996 гг. Средняя школа № 7, г. Тараз

2003 г. Центр повышения квалификации АО «Казахтелеком»

Курс «Электронный документооборот»

Курс «Эксплуатация модулей: MM, FI, CO, PS, PM системы SAP R/3»

Сертификаты

2003 г. Центр повышения квалификации АО «Казахтелеком»

«Электронный документооборот на базе Lotus/Notes Domino»

2005 г. RetraTech

ANSI SQL

2005 г. RetraTech

TCP/IP Administration

Работа

01.1999-12.2000 гг. ТОО НПО «Новое Время»-«New Time»

Должность: инженер-программист

Функции: Организация пейджинговой связи «Аспан», г. Тараз

06.2000-02.2001 гг. Юридическая компания ЗАО «ЩИТ и К»

Должность: инженер-программист

Функции: Написание прикладного ПО

Региональное представительство программных продуктов компании «ЮрИнфо» по Жамбылской области

02.2001-07.2001 гг. ТФ ОАО «ШНОС»

Должность: инженер-программист

Функции: Локальное администрирование системы SAP R/3

Разработка приложений системы 1C:Торговля

07.2001- 10.2001 гг. ОАО «Сжиженный газ»

Должность: инженер-программист

Функции: Разработка ПО по учету сжиженного газа

07.2002-11.2002 гг. ЖОФ ОАО «Наурыз Банк Казахстан»

Должность: специалист I кат. сектора информационных технологий

11.2002-03.2004 гг. ЖОДТ АО «Казахтелеком»

Должность: инженер-программист I кат. ЦИТ

Функции: Локальное администрирование системы SAP R/3

03.2004-01.2005 гг. ЖОДТ АО «Казахтелеком»

Должность: Ведущий инженер-программист ЦИТ

Функции: Локальное администрирование системы SAP R/3

Разработка прикладного ПО для нужд службы бухгалтерского учета, службы экономики и финансов

Разработка приложений на базе сервера Lotus Domino

01.2005- ЖОДТ АО «Казахтелеком»

Должность: Начальник отдела внедрения и сопровождения приложений корпоративной информационной системы

Функции: Локальное администрирование системы SAP R/3

Разработка прикладного ПО для нужд службы бухгалтерского учета, службы экономики и финансов

Разработка приложений на базе сервера Lotus Domino

Навыки

Программирование VB6, VS.NET (VB.NET, C#, ASP.NET), Lotus Script, @Formula, ANSI SQL, 1С

Знание операционных систем MS Windows (ver. ALL), UNIX-like системы (Linux Solaris-SPARC, Solaris-Intel) – user level

ERP-системы SAP R/3 (консультирование пользователей модулей: MM, FI, CO, PS, PM)

Системы электронного документооборота Lotus Notes/Domino (администрирование сервера, разработка приложений)

СУБД MS SQL Server 2000