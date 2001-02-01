Образование
1996-2000 гг. Таразский государственный Университет им. М. Х. Дулати
Факультет: «Экономики и менеджмента»
Специальность: «Экономист-менеджер»
1986-1996 гг. Средняя школа № 7, г. Тараз
2003 г. Центр повышения квалификации АО «Казахтелеком»
Курс «Электронный документооборот»
Курс «Эксплуатация модулей: MM, FI, CO, PS, PM системы SAP R/3»
Сертификаты
2003 г. Центр повышения квалификации АО «Казахтелеком»
«Электронный документооборот на базе Lotus/Notes Domino»
2005 г. RetraTech
ANSI SQL
2005 г. RetraTech
TCP/IP Administration
Работа
01.1999-12.2000 гг. ТОО НПО «Новое Время»-«New Time»
Должность: инженер-программист
Функции: Организация пейджинговой связи «Аспан», г. Тараз
06.2000-02.2001 гг. Юридическая компания ЗАО «ЩИТ и К»
Должность: инженер-программист
Функции: Написание прикладного ПО
Региональное представительство программных продуктов компании «ЮрИнфо» по Жамбылской области
02.2001-07.2001 гг. ТФ ОАО «ШНОС»
Должность: инженер-программист
Функции: Локальное администрирование системы SAP R/3
Разработка приложений системы 1C:Торговля
07.2001- 10.2001 гг. ОАО «Сжиженный газ»
Должность: инженер-программист
Функции: Разработка ПО по учету сжиженного газа
07.2002-11.2002 гг. ЖОФ ОАО «Наурыз Банк Казахстан»
Должность: специалист I кат. сектора информационных технологий
11.2002-03.2004 гг. ЖОДТ АО «Казахтелеком»
Должность: инженер-программист I кат. ЦИТ
Функции: Локальное администрирование системы SAP R/3
03.2004-01.2005 гг. ЖОДТ АО «Казахтелеком»
Должность: Ведущий инженер-программист ЦИТ
Функции: Локальное администрирование системы SAP R/3
Разработка прикладного ПО для нужд службы бухгалтерского учета, службы экономики и финансов
Разработка приложений на базе сервера Lotus Domino
01.2005- ЖОДТ АО «Казахтелеком»
Должность: Начальник отдела внедрения и сопровождения приложений корпоративной информационной системы
Функции: Локальное администрирование системы SAP R/3
Разработка прикладного ПО для нужд службы бухгалтерского учета, службы экономики и финансов
Разработка приложений на базе сервера Lotus Domino
Навыки
Программирование VB6, VS.NET (VB.NET, C#, ASP.NET), Lotus Script, @Formula, ANSI SQL, 1С
Знание операционных систем MS Windows (ver. ALL), UNIX-like системы (Linux Solaris-SPARC, Solaris-Intel) – user level
ERP-системы SAP R/3 (консультирование пользователей модулей: MM, FI, CO, PS, PM)
Системы электронного документооборота Lotus Notes/Domino (администрирование сервера, разработка приложений)
СУБД MS SQL Server 2000