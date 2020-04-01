Deniz-Weblancer

Растеряев Deniz-WeblancerDeniz-Weblancer
33 годаРоссия/Иваново
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн принтов, Полиграфический дизайн, Веб-Дизайн, сайт, Wordpress, Дизайн, Векторная графика, Иллюстрации, баннеры
Дизайн принтов, Полиграфический дизайн, Веб-Дизайн, Разработка сайтов, сайтов-визиток, сайтов на CMS, Wordpress, Дизайн, Графика, Векторная графика, Иллюстрации, Анимация, 2D-Анимация, Flash, рекламные баннеры
Портфолио: http://is.gd/dzfolio
📞Skype: deniz-dezigner https://is.gd/dzskype
📞Viber: 9295563627 https://is.gd/dzviber
📞Telegram: https://teleg.run/DenizDezigner
Действие аккаунта приостановлено!