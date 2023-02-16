Web-программист и создатель игр

Web-разработчик - любой каприз за ваши деньги.

==Мои умение==

-Создавал игры на Godot более 2 лет.

-Знаю языки программирование такие как Python, gdscript, javascript.

-Знаю Blender.

-Не много изучал FL studio.

-Не плохо делаю тг ботов.

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==Программы==

-Хорошо обращаюсь с godot и blender.

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В основаном я делаю проекты по HTML, CSS, JAVASCRIPT

HTML:

Делаю на нем каркас сайта

CSS:

Дизайню на нем ваш сайт

JAVASCRIPT:

Делаю всякие слайдеры и калькуляторы.

Благодарю за внимание!