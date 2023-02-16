Web-программист и создатель игр
Web-разработчик - любой каприз за ваши деньги.
==Мои умение==
-Создавал игры на Godot более 2 лет.
-Знаю языки программирование такие как Python, gdscript, javascript.
-Знаю Blender.
-Не много изучал FL studio.
-Не плохо делаю тг ботов.
===============
==Программы==
-Хорошо обращаюсь с godot и blender.
==============
В основаном я делаю проекты по HTML, CSS, JAVASCRIPT
HTML:
Делаю на нем каркас сайта
CSS:
Дизайню на нем ваш сайт
JAVASCRIPT:
Делаю всякие слайдеры и калькуляторы.
Благодарю за внимание!