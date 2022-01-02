Разработка и поддержка сайтов WordPress

Занимаюсь разработкой сайтов на WordPress более 5 лет. Работа любой сложности от лендингов до интернет-магазинов.

Профессиональные навыки:

Языки программирования: PHP (начальный уровень)

Вёрстка: HTML5, css3, jquery

Frameworks: Bootstrap

Верстка макетов по PSD шаблону

Контакты:

Телеграм: MistressDena

Skype: live:56b15be9af4bbc9b

Email: [email protected]