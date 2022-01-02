Разработка и поддержка сайтов WordPress
Занимаюсь разработкой сайтов на WordPress более 5 лет. Работа любой сложности от лендингов до интернет-магазинов.
Профессиональные навыки:
Языки программирования: PHP (начальный уровень)
Вёрстка: HTML5, css3, jquery
Frameworks: Bootstrap
Верстка макетов по PSD шаблону
Контакты:
Телеграм: MistressDena
Skype: live:56b15be9af4bbc9b
Email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт-визитка веб-студии10 просмотров
- Портал для детей19 просмотров
- Сайт-визитка ивент-агентства20 просмотров