Высшее образование: Кемеровский Государственный Университет, факультет филологии и журналистики
Опыт редактора глянцевых изданий
Опыт главного редактора корпоративного издания (красота и здоровье)
ООО "Ресторатор-К" (ресторан "Grill-Bar 42" и караоке-бар "Truffaldino")
Кемерово, truffaldino.info — Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
Заместитель директора по продвижению
Маркетинговый анализ рынка
- анализ конкурентов и потребностей целевой аудитории
Формирование имиджа заведений (ресторана и караоке-бара):
- взаимодействие со СМИ, подготовка имиджевых и коммерческих статей, пресс-релизов. Разработка и наполнение сайта заведений, создание и ведение аккаунтов в социальных сетях.
- ведение и пополнение клиентской базы
- разработка SMS-рассылок
Разработка фирменного стиля компании и оформления рекламной продукции:
- разработка рекламных (печатных и электронных) материалов
- анализ рынка контрагентов
- контроль пополнения запасов расходных и промо-материалов
Разработка и проведение рекламных мероприятий, медиапланирование, бюджетирование.
Формирование АРТ-группы заведений, координация и контроль работы сотрудников, анализ эффективности и разработка системы мотиваций, поощрения сотрудников. Управление командой более 20 человек.
Менеджмет мероприятий с участием звезд российской эстрады (буккинг, контроль выполнения технического и бытового райдеров).