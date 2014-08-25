Высокая производительность труда!)

Высшее образование: Кемеровский Государственный Университет, факультет филологии и журналистики

Опыт редактора глянцевых изданий

Опыт главного редактора корпоративного издания (красота и здоровье)

ООО "Ресторатор-К" (ресторан "Grill-Bar 42" и караоке-бар "Truffaldino")

Кемерово, truffaldino.info — Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

Заместитель директора по продвижению

Маркетинговый анализ рынка

- анализ конкурентов и потребностей целевой аудитории

Формирование имиджа заведений (ресторана и караоке-бара):

- взаимодействие со СМИ, подготовка имиджевых и коммерческих статей, пресс-релизов. Разработка и наполнение сайта заведений, создание и ведение аккаунтов в социальных сетях.

- ведение и пополнение клиентской базы

- разработка SMS-рассылок

Разработка фирменного стиля компании и оформления рекламной продукции:

- разработка рекламных (печатных и электронных) материалов

- анализ рынка контрагентов

- контроль пополнения запасов расходных и промо-материалов

Разработка и проведение рекламных мероприятий, медиапланирование, бюджетирование.

Формирование АРТ-группы заведений, координация и контроль работы сотрудников, анализ эффективности и разработка системы мотиваций, поощрения сотрудников. Управление командой более 20 человек.

Менеджмет мероприятий с участием звезд российской эстрады (буккинг, контроль выполнения технического и бытового райдеров).