SEO продвижение Вашего сайта, контекстная реклама, SMM, глубокая аналитика.

Глубокое знание Yandex Direct и Google Adwords, рынка медийной рекламы и CPA агрегаторов.

Знание на высоком уровне принципов работы SEO 3 летний опыт в SEO подтвержденный сертификатом от "Специалиста".

За плечами много SEO проектов разных тематик.

Опыт работы с инструментами веб - аналитики: Google Analytics и Яндекс Метрика;

Успешный опыт администрирования и сопровождения сайтов, в том числе интернет-магазинов;

Знание современных методов, тенденций в области продвижения SEO- оптимизации;

Знание современных тенденций в области интернет-рекламы и технологий интернет-рекламы;

Прототипирование визуальных элементов от форм до сайтов;

Front-end разработка;

Усидчивость, самообучаемость, пунктуальность.

Сертифицированный специалист Яндекс Директ до 08.12.2016г.

Сертифицированный специалист Google Adwords до 05.09.2016г.

Сертифицированный специалист Google Analytics до 29.05.2017г.

Подтверждение сертификатов:

Сертифицированный специалист Google

Сертифицированный специалист Яндекс

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