Глубокое знание Yandex Direct и Google Adwords, рынка медийной рекламы и CPA агрегаторов.
Знание на высоком уровне принципов работы SEO 3 летний опыт в SEO подтвержденный сертификатом от "Специалиста".
За плечами много SEO проектов разных тематик.
Опыт работы с инструментами веб - аналитики: Google Analytics и Яндекс Метрика;
Успешный опыт администрирования и сопровождения сайтов, в том числе интернет-магазинов;
Знание современных методов, тенденций в области продвижения SEO- оптимизации;
Знание современных тенденций в области интернет-рекламы и технологий интернет-рекламы;
Прототипирование визуальных элементов от форм до сайтов;
Front-end разработка;
Усидчивость, самообучаемость, пунктуальность.
Сертифицированный специалист Яндекс Директ до 08.12.2016г.
Сертифицированный специалист Google Adwords до 05.09.2016г.
Сертифицированный специалист Google Analytics до 29.05.2017г.
Подтверждение сертификатов:
Сертифицированный специалист Google
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