Верстка сайтов.
Я занимаюсь версткой сайтов любой сложности!
- Хорошо владею HTML5, CSS3, JS( JQuery)
- Работа с модулями bootstrap
- Адаптивная верстка с использованием медиа запросов
- Верстка гридами по сетке bootstrap, (jeet, singularity, susy)
- Знание Photoshop на уровне "нарезания" макетов
- Понимание модульной верстки
- Именование классов по методологии БЭМ-нейминг
- Использование препроцессоров LESS/SASS + Jade
- Навыки работы c веркторной графикой в формате SVG
- Работа с JS API HTML5
- Умение работать с API Карт