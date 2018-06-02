DenyDobry

Денис DenyDobry

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов.

Я занимаюсь версткой сайтов любой сложности!

- Хорошо владею HTML5, CSS3, JS( JQuery)

- Работа с модулями bootstrap

- Адаптивная верстка с использованием медиа запросов

- Верстка гридами по сетке bootstrap, (jeet, singularity, susy)

- Знание Photoshop на уровне "нарезания" макетов

- Понимание модульной верстки

- Именование классов по методологии БЭМ-нейминг

- Использование препроцессоров LESS/SASS + Jade

- Навыки работы c веркторной графикой в формате SVG

- Работа с JS API HTML5

- Умение работать с API Карт