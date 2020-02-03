Denys_Dzhygora

Привет меня зовут Денис.

Я разработал пять проектов, два из которых на мобильных платформах iOS и Android. И я уверен в вашем проекте.

Я могу создать уникальный дизайн логотипа с несколькими вариантами за 4 часа, и будет предоставлено неограниченное количество бесплатных версий, как это

? Пожалуйста, нажмите и проверьте мое портфолио и ответьте? ?

https://drive.google.com/drive/folders/1mR87jh-yN0OPzDeNkCe2b0k7JI0bBppL?ths=true

Благодарность!

# Я предоставлю от 3 до 4 уникальных и оригинальных концепций.

# 100% гарантия удовлетворения.

# Бесплатные издания, пока вы не будете удовлетворены.

# Полные векторные файлы (AI, PDF, EPS, SVG).

# Файлы высокого разрешения (PNG, JPEG, TIF).

# Я обеспечу работу вовремя.

# В рамках минимального бюджета.