Denys_Dzhygora

Денис Джигора Denys_DzhygoraDenys_Dzhygora
Привет меня зовут Денис.
Я разработал пять проектов, два из которых на мобильных платформах iOS и Android. И я уверен в вашем проекте.
Я могу создать уникальный дизайн логотипа с несколькими вариантами за 4 часа, и будет предоставлено неограниченное количество бесплатных версий, как это
? Пожалуйста, нажмите и проверьте мое портфолио и ответьте? ?
https://drive.google.com/drive/folders/1mR87jh-yN0OPzDeNkCe2b0k7JI0bBppL?ths=true
Благодарность!
# Я предоставлю от 3 до 4 уникальных и оригинальных концепций.
# 100% гарантия удовлетворения.
# Бесплатные издания, пока вы не будете удовлетворены.
# Полные векторные файлы (AI, PDF, EPS, SVG).
# Файлы высокого разрешения (PNG, JPEG, TIF).
# Я обеспечу работу вовремя.
# В рамках минимального бюджета.