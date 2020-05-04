Всем привет! Меня зовут Денис. Увлекаюсь видеомонтажом уже на протяжении нескольких лет и мне очень нравится эта работа. Каждый раз монтирую с желанием, качественно и творчески подхожу к каждому заказу. Монтирую видеоролики в программе Adobe Premier Pro CC 2019.
Гарантирую качественное видео, учитывая ваши пожелания, конечно же.
Выполняю все вовремя, без задержек.
Желаю вам удачи!
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Портфолио
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- Монтаж для канала Простыми Словами29 просмотров
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