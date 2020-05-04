Всем привет! Меня зовут Денис. Увлекаюсь видеомонтажом уже на протяжении нескольких лет и мне очень нравится эта работа. Каждый раз монтирую с желанием, качественно и творчески подхожу к каждому заказу. Монтирую видеоролики в программе Adobe Premier Pro CC 2019.

Гарантирую качественное видео, учитывая ваши пожелания, конечно же.

Выполняю все вовремя, без задержек.

Желаю вам удачи!