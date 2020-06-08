Занимаюсь разработкой сайтов уже более 5 лет. Имею большой опыт работы с CMS( Opencart WordPress ). Все виды вёрстки: фиксированная, резиновая, адаптивная. Создание интерактивных приложений и калькуляторов.
Технологии:
• Gulp,Bower;
• CSS3, SCSS\LESS, HTML5, БЭМ
• Bootstrap3/4
• Javascript,jQuery
• Wordpress(настройка тем,редактирование и устранение неполадок), OpenCart
• Работаем с плагином WooCommerce;
• ACF-Expert, создание сайтов с использованием ACF Plugin;
• PSD/Sketch to Wordpress;
• PSD/Sketch to HTML (CSS, JS);
• Front-end development: HTML5, CSS3, JS, jQuery, SCSS, Bootstrap, UiKit;
• Php;
• Back-end: (cms и фреймворки), PHP, Wordpress;
• Кроссбраузерная верстка (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 10+,
Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex +, iOS, Android, Windows Phone);
• Адаптивная верстка;
• Валидная верстка по стандарту W3C;
• Pixel Perfect;
• Adobe Photoshop, Figma, Avacode;
• Git/Github, работа в команде;
• Работа с менеджерами задач: Trello, Asana, Gira.
• Ajax
•MySql
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Дизайн:
— Создание дизайна.
— Создание баннеров.
— Создание визиток.
— Сайты под ключ
Всегда открыт для интересных идей и проектов и помогу вам создать ваш идеальный сайт)
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