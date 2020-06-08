Занимаюсь разработкой сайтов уже более 5 лет. Имею большой опыт работы с CMS( Opencart WordPress ).

Занимаюсь разработкой сайтов уже более 5 лет. Имею большой опыт работы с CMS( Opencart WordPress ). Все виды вёрстки: фиксированная, резиновая, адаптивная. Создание интерактивных приложений и калькуляторов.

Технологии:

• Gulp,Bower;

• CSS3, SCSS\LESS, HTML5, БЭМ

• Bootstrap3/4

• Javascript,jQuery

• Wordpress(настройка тем,редактирование и устранение неполадок), OpenCart

• Работаем с плагином WooCommerce;

• ACF-Expert, создание сайтов с использованием ACF Plugin;

• PSD/Sketch to Wordpress;

• PSD/Sketch to HTML (CSS, JS);

• Front-end development: HTML5, CSS3, JS, jQuery, SCSS, Bootstrap, UiKit;

• Php;

• Back-end: (cms и фреймворки), PHP, Wordpress;

• Кроссбраузерная верстка (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 10+,

Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex +, iOS, Android, Windows Phone);

• Адаптивная верстка;

• Валидная верстка по стандарту W3C;

• Pixel Perfect;

• Adobe Photoshop, Figma, Avacode;

• Git/Github, работа в команде;

• Работа с менеджерами задач: Trello, Asana, Gira.

• Ajax

•MySql

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Дизайн:

— Создание дизайна.

— Создание баннеров.

— Создание визиток.

— Сайты под ключ

Всегда открыт для интересных идей и проектов и помогу вам создать ваш идеальный сайт)

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