Deonemos

Юлиан Deonemos

 
28 летРоссия/Владивосток
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайты

Работаю с UCOZ 4 года

-Рисую макеты

-Могу сделать КЛАН САЙТ

-Баннеры

-Шапки

-Изменение стандартных UCOZ шаблонов

Контакты:

- mail: [email protected]

- Skype: deonemos

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Отзывы заказчиков
luzhanskii
Дмитрий 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-2)
$40
10 баллов
13 лет назад
Сделать дизайн для сайта на ucoz
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга