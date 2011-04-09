Дизайты
Работаю с UCOZ 4 года
-Рисую макеты
-Могу сделать КЛАН САЙТ
-Баннеры
-Шапки
-Изменение стандартных UCOZ шаблонов
Контакты:
- mail: [email protected]
- Skype: deonemos
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Проект для некого сайта159 просмотров
- Для конкурса 2116 просмотров
- На конкурс 2115 просмотров
- Шаблон для клана179 просмотров
- Логотип для компании CapitalCasino106 просмотров
- Шаблон под игру Left4Dead207 просмотров
- Игровой дизайн184 просмотра
- Первый макет180 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга