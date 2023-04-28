Unity Developer

Доброго дня! Я на андроїд ігри робив на юніті, є досвід кроссплатформенної розробки, розробки власних плагенів для андпроід.

Ось брав участь у випуску гри https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SafeHamsters.SafeHamstersLeague&hl=ru&ah=joPb9j7BfaYUL94igCH4CgKs3fI



У мене досвід 3 роки робив в основному кліенет сервені програми та казуальні ігри, для гемблінгу. Робив прилки на замовлення. Співпрацював з годинними особами. працював рік на фірмі plussy.

Ось зразки робіт



https://github.com/disiol/Neon-Trip-Arcanoid.git

https://github.com/disiol/FlappyCat.git

https://github.com/disiol/Fortune-Cowboy.git



Цей проект просто не можна на гіт викладати

https://drive.google.com/file/d/1IvIpr3qI9d9s6EY1We5RLe3SzBJdQEjc/view?usp=sharing



Ось зараз допрацьовую свою гру. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denisimus.it.Liquidator

вихідники гри

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denisimus.it.Liquidator

https://github.com/disiol/Liquidator.git



З шейдерами я не працював, але розумію що це, читав про них.

hyper-casual модельки я не робив розберуся як робити. Прорацував дав но в блендері.



Я працював в основному з 2D. За півтора року я зробив прототипи випадкових ігор, в цей час я роблю власну гру . Я трохи попрацював з 3D, AR.

На денний момент працю на пів ставки роблю конформери для дітей.





Ось ще зразки моїх робіт https://play.google.com/store/apps/developer?id=Arb+App+





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strf.AksaSquad

Ту я робив локалізацію і систему логіну.