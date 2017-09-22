Здравствуйте, уважаемые коллеги и заказчики!

Если вы попали на эту страничку, вероятнее всего, вас заинтересовали мои услуги копирайтера/рерайтера/переводчика. В таком случае расскажу немного о себе и своем профессиональном пути.

Зовут меня Михаил. Заниматься написанием текстов я начал в ещё пока недалеком 2015 году. Уходя немного в дебри, тогда мой юный мозг решил, что я вполне смогу найти себя в копирайтинге, потому что уже на тот момент статья с моей фамилией в верхнем правом углу красовалась в сборнике «Наука и образование в жизни современного общества». Но писал ту статью я под чётким наблюдением моего преподавателя, поэтому понимал, что уход в «свободное плаванье» означает начало кропотливой работы над самим собой.

С этими мыслями и долей здравого оптимизма я взялся не только за свой первый заказ, но и за изучение всевозможного материала о копирайтинге.

Примерно так можно описать старт моей карьеры.

Сейчас я нахожусь уже не в начале, но и далеко не в конце своего пути копирайтера, и уже могу похвастаться более чем сотней текстов на такие тематики, как спорт, киберспорт, развлечение, MMORPG, кино, кулинария. На эти темы, пожалуй, я больше всего люблю писать, и, не буду лукавить, разбираюсь я в них много лучше, чем в обилии других.

Конечно это не всё, о чем я писал, но упомнить каждую свою работу задача непосильная, поэтому они у меня бережно хранятся, чтобы я мог представить их вам, уважаемые заказчики. Если в примерах моих работ вас всё устроит, то можно будет перейти к цене.

Вот мы плавно и подошли к проблеме насущной — цене! Но не стоит думать, что я буду заламывать её, нет. Конечно за копейки писать тоже удовольствия мало, ведь хочется иногда и побаловать себя шоколадкой, аль в кино сходить лишний разок. Поэтому лучше всё обсудить в индивидуальном порядке в личных сообщениях.

И помните, моя задача — перевести ваши мысли, задумки и идеи в текстовый вид.

Рабочая почта: [email protected]