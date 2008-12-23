Derinie

Сергей Бычковский Derinie

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Ищу опытного разработчика на WordPress

    Имеется сайт на движке WordPress последней версии. Необходимо дополнить стандартный функционал плагинами и убрать ряд багов из текущего функционала сайта, доработать шаблоны сайта. Просьба отозваться только опытных разработчиков хорошо знакомых с системой WP и владеющих кроссбраузерной ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка и настройка IPB 3 версии + пара компон.

    Ищу опытного пользователя/администратора форумов IPB, который установил бы лицензионный движок третьей версии и несколько дополнений к нему (блог, контент), русифицировал, настроил и проконсультировал по вопросам использования, возможностям расширения, улучшения и пр.. !!! Важно откликаться только пользователям ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сверстать шаблон для магазина на основе Shop

    Нужно сверстать шаблон для интернет-магазина работающего на движке Shop-Script (www.shop-script.ru). Дизайн макет имеется (формат .psd). Предпочтение разработчикам уже имеющим опыт работы с движком Shop-Script. Необходима валидная верстка по стандартам W3. При ответе на проект просьба указывать ориентировочную стоимость и ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Иллюстрации для сайта

    Ищем толкового художника-иллюстратора для создания иллюстраций или коллажей к нескольким разделам сайта и, возможно, потребуется прорисовка нескольких иконок. На выполнения работы 4-6 дней с момента утверждения исполнителя. К работе нужно будет приступить примерно числа 18 декабря. Интересует ...

    Иллюстрации и Рисунки45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка логотипа для психологического центра

    Необходимо разработать логотип для психологического центра. Сроки 4-5 дней с момента утверждения исполнителя. Ориентировочно – числа 18-19 декабря. Просьба публиковать линки на портфолио, предполагаемая стоимость и условия работы. Спасибо.

    Логотипы и Знаки95 заявок
    Закрыт
    15 лет назад