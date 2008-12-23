Ищу опытного пользователя/администратора форумов IPB, который установил бы лицензионный движок третьей версии и несколько дополнений к нему (блог, контент), русифицировал, настроил и проконсультировал по вопросам использования, возможностям расширения, улучшения и пр.. !!! Важно откликаться только пользователям ...