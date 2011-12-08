Derion

Сидоров Derion

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программист С++, PHP, Postgresql

Опыт работы 4,5 года

Сфера деятельности:

Разработка ERP, Проектирование БД, Администрирование БД.

Профессиональные навыки:

Языки программирования:

С++, С++ Builder/ Delphi, PHP, SQL.

СУБД:

Postgresql, MySQL.

Системы контроля версий:

SVN

Иностранные языки:

Английский:

Свободное чтение / восприятие на слух, средний разговорный

Другое:

Уверенное знание Linux.

Администрирование Apache

PHPMySQLPostgreSQLDelphiLinuxApache
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