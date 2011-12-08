Программист С++, PHP, Postgresql
Опыт работы 4,5 года
Сфера деятельности:
Разработка ERP, Проектирование БД, Администрирование БД.
Профессиональные навыки:
Языки программирования:
С++, С++ Builder/ Delphi, PHP, SQL.
СУБД:
Postgresql, MySQL.
Системы контроля версий:
SVN
Иностранные языки:
Английский:
Свободное чтение / восприятие на слух, средний разговорный
Другое:
Уверенное знание Linux.
Администрирование Apache
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