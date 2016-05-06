DesIra

Ирина Ова DesIra

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ высшее

• СПбГУКИ, специальность: информатик-медиадизайнер. Диплом с отличием. 2003-2008

• Пед.колледж, специальность: живопись. Диплом с отличием. 1999-2003

ОПЫТ РАБОТЫ

10 лет

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