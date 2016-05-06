ОБРАЗОВАНИЕ высшее
• СПбГУКИ, специальность: информатик-медиадизайнер. Диплом с отличием. 2003-2008
• Пед.колледж, специальность: живопись. Диплом с отличием. 1999-2003
ОПЫТ РАБОТЫ
10 лет
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Портфолио
- Сайт группы компаний128 просмотров
- Журнал «Англия Рядом»176 просмотров
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