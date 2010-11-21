Владение программами: InDesign, FrameMaker, QuarkXPress, Illustrator, CorelDraw и PhotoShop.
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Портфолио
- Обложка программы годового совещания140 просмотров
- Диплом134 просмотра
- Обложка для справочника ОАО «СО ЕЭС»134 просмотра
- Сбоник докладов к конференции128 просмотров
- Баннер конференции «РЗА 2010»2632 просмотра
- Буклет к конференции151 просмотр
- Листовка135 просмотров
- Листовка152 просмотра
- Баннер ко Дню Победы183 просмотра
- Баннер на годовое совещание ОАО «СО ЕЭС»327 просмотров
- Обложка для журнала «В4В»115 просмотров
- Разворот из журнала «Обозрение рынка недвижимости»139 просмотров