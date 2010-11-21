Descry

Екатерина Потапова Descry

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Владение программами: InDesign, FrameMaker, QuarkXPress, Illustrator, CorelDraw и PhotoShop.

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop
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