Иванова Дарья Геннадиевна

Желаемая должность: переводчик

Место работы: удалённая работа

Тип работы: по совместительству

График работы: свободный график

Личная информация

Город проживания: Москва

Дата рождения 6 января 1981г.

Семейное положение: состою в браке

Дети: есть (дочь 10 месяцев)

Телефон: 313-72-22

E-mail: [email protected]

ICQ: 164994396

Образование

Учебное заведение: Всероссийская академия внешней торговли (Москва)

Дата окончания: июнь 2004г.

Факультет: экономистов-международников (вечернее отделение)

Специальность: экономист со знанием иностранного языка (специализация – мировая экономика)

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: бизнес-английский, ведение переговоров, деловая переписка, договора

Компьютерные навыки: Word, Excel, Internet, e-mail, ICQ, 1С Предприятие

Опыт работы

Общий стаж: 6 лет

С сентября 2004 по декабрь 2004

Менеджер по закупкам (полная занятость)

В компании Партия и Домино, г.Москва

Описание деятельности компании: закупка за границей и продажа в России оргтехники, компьютеров, телефонии и товаров для дома

Должностные обязанности: определение необходимости и проведения закупок телефонии и оргтехники у партнёров, проведение переговоров, заключение договоров, отслеживание ценовой конкуренции, проверка выкладки товара в магазинах

С октября 2003 по август 2004

Менеджер (полная занятость)

С августа 2000 по август 2003

Секретарь-переводчик

В компании Флексоленд-М (Экопак) г.Москва

Описание деятельности компании: производство и продажа упаковочной продукции с печатью

Должностные обязанности: работа с заказчиками, расчет стоимости заказов, подготовка необходимой документации (договоров, спецификаций, счетов); проведение переговоров с поставщиками оборудования, синхронный перевод, подготовка и перевод договоров купли-продажи

С июня 1998 по июль 2000 года

Инспектор иностранного отдела (полная занятость)

В компании: МГУ им. Ломоносова (факультет иностранных языков), г.Москва

Описание деятельности компании: предоставление услуг в сфере образования

Должностные обязанности: работа с иностранными студентами и преподавателями, контроль за процессом обучение, обработка данных и составление отчетов, организация праздников и культурной программы

С августа 1997 по январь 1998 года

Внештатный корреспондент (полная занятость)

В компании: АвтоРевю, г.Москва

Описание деятельности компании: СМИ

Должностные обязанности: обработка документации, сбор сведений, написание статей