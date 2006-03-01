Иванова Дарья Геннадиевна
Желаемая должность: переводчик
Место работы: удалённая работа
Тип работы: по совместительству
График работы: свободный график
Личная информация
Город проживания: Москва
Дата рождения 6 января 1981г.
Семейное положение: состою в браке
Дети: есть (дочь 10 месяцев)
Телефон: 313-72-22
E-mail: [email protected]
ICQ: 164994396
Образование
Учебное заведение: Всероссийская академия внешней торговли (Москва)
Дата окончания: июнь 2004г.
Факультет: экономистов-международников (вечернее отделение)
Специальность: экономист со знанием иностранного языка (специализация – мировая экономика)
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: бизнес-английский, ведение переговоров, деловая переписка, договора
Компьютерные навыки: Word, Excel, Internet, e-mail, ICQ, 1С Предприятие
Опыт работы
Общий стаж: 6 лет
С сентября 2004 по декабрь 2004
Менеджер по закупкам (полная занятость)
В компании Партия и Домино, г.Москва
Описание деятельности компании: закупка за границей и продажа в России оргтехники, компьютеров, телефонии и товаров для дома
Должностные обязанности: определение необходимости и проведения закупок телефонии и оргтехники у партнёров, проведение переговоров, заключение договоров, отслеживание ценовой конкуренции, проверка выкладки товара в магазинах
С октября 2003 по август 2004
Менеджер (полная занятость)
С августа 2000 по август 2003
Секретарь-переводчик
В компании Флексоленд-М (Экопак) г.Москва
Описание деятельности компании: производство и продажа упаковочной продукции с печатью
Должностные обязанности: работа с заказчиками, расчет стоимости заказов, подготовка необходимой документации (договоров, спецификаций, счетов); проведение переговоров с поставщиками оборудования, синхронный перевод, подготовка и перевод договоров купли-продажи
С июня 1998 по июль 2000 года
Инспектор иностранного отдела (полная занятость)
В компании: МГУ им. Ломоносова (факультет иностранных языков), г.Москва
Описание деятельности компании: предоставление услуг в сфере образования
Должностные обязанности: работа с иностранными студентами и преподавателями, контроль за процессом обучение, обработка данных и составление отчетов, организация праздников и культурной программы
С августа 1997 по январь 1998 года
Внештатный корреспондент (полная занятость)
В компании: АвтоРевю, г.Москва
Описание деятельности компании: СМИ
Должностные обязанности: обработка документации, сбор сведений, написание статей