Добрый день!Меня зовут Алина! Я занимаюсь WEB-дизайном больше года.Ссылка на мои инстаграм с портфолио: https://www.instagram.com/webdesign__p1/

Добрый день!Меня зовут Алина! Я занимаюсь  WEB-дизайном Ссылка на мои инстаграм с портфолио: https://www.instagram.com/webdesign__p1/ ( создала недавно,до этого рассылала в Яндекс диске) В мои услуги входит:✅Создание сайта «под ключ» , лэндингов,интернет-магазинов ✅Адаптация ✅Подключение домена✅Подключение платежной системы✅Анализ конкурентов и целевой аудитории✅Обработка фото для сайта✅Аудит Плюсы работы со мной: ✔ Не использую шаблонов. Все проекты с 0 на основе анализа конкурентов. ✔Всегда на связи. ✔Приятные цены ✔Провожу предварительный анализ конкурентов и целевой аудитории компании ✔Окончила курсы копирайтинга( написание эффективных рекламных текстов) ✔В работе для меня очень важны ДЕТАЛИ. Именно по этому я продумываю все до миллиметра. ✔Четкое соблюдение сроков. Всегда стараюсь сделать готовый файл раньше срока. ✔Учитываю все желания клиента. Делаю правки. К работе подхожу очень ответственно Всегда готова идти на встречу,буду рада сотрудничеству!