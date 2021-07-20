Веб-дизайн и SMM продвижение

Вам нужен крутой дизайн или грамотное smm продвижение в соцсетях и мессенджерах? Тогда вам точно ко мне.

Чем могу быть вам полезен:

Как дизайнер‍

Оформлю группу / сообщество / аккаунт чтобы они выгодно выделяли вас среди конкурентов и помогали продавать.

Создам баннеры для постов или рекламы, которые будут реально цеплять и вызывать интерес.

Сделаю баннеры для публикации и рекламы в сторис

Сделаю превью для ваших видео на ютуб

Сделаю простые маски для инстаграм