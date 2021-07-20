Веб-дизайн и SMM продвижение
Вам нужен крутой дизайн или грамотное smm продвижение в соцсетях и мессенджерах? Тогда вам точно ко мне.
Чем могу быть вам полезен:
Как дизайнер
- Оформлю группу / сообщество / аккаунт чтобы они выгодно выделяли вас среди конкурентов и помогали продавать.
- Создам баннеры для постов или рекламы, которые будут реально цеплять и вызывать интерес.
- Сделаю баннеры для публикации и рекламы в сторис
- Сделаю превью для ваших видео на ютуб
- Сделаю простые маски для инстаграм
- Помогу вести ваши соцсети и мессенджеры
- Напишу посты, которые будет интересно читать и будут помогать в продаже и пиаре.
- Настрою таргетированную рекламу так, что она будет показываться только тем кому интересны ваши товары или услуги и кто потом их приобретёт.
- Помогу в общении с подписчиками
- Настрою рассылку для подписчиков
- Помогу с рекламой у блогеров.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполнение интернет-магазина товаром, сайта контен35 просмотров
- Обложки музыкальных альбомов41 просмотр
- Баннеры для ВКонтакте37 просмотров
- Баннеры для инстаграм52 просмотра