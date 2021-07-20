Design-and-smm

Александр Design-and-smm

 
31 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайн и SMM продвижение

Вам нужен крутой дизайн или грамотное smm продвижение в соцсетях и мессенджерах? Тогда вам точно ко мне.

Чем могу быть вам полезен:

Как дизайнер‍

  • Оформлю группу / сообщество / аккаунт чтобы они выгодно выделяли вас среди конкурентов и помогали продавать.
  • Создам баннеры для постов или рекламы, которые будут реально цеплять и вызывать интерес.
  • Сделаю баннеры для публикации и рекламы в сторис
  • Сделаю превью для ваших видео на ютуб
  • Сделаю простые маски для инстаграм
Как smm менеджер

  • Помогу вести ваши соцсети и мессенджеры
  • Напишу посты, которые будет интересно читать и будут помогать в продаже и пиаре.
  • Настрою таргетированную рекламу так, что она будет показываться только тем кому интересны ваши товары или услуги и кто потом их приобретёт.
  • Помогу в общении с подписчиками
  • Настрою рассылку для подписчиков
  • Помогу с рекламой у блогеров.
Если вас заинтересовали мои услуги позвоните мне или оставьте сообщение