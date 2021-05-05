Графический дизайнер
Меня зовут Алексей. Дизайнер со стажем более 5 лет.
В настоящее время занимаюсь разработкой рекламы полиграфического типа, а так же разрабатываю логотипы и обложки для социальных сетей.
Большой опыт в сфере дизайна, верстки и допечатной подготовки.
• Оперативно выполняю задачи и вношу правки.
• Всегда на связи и готов выслушать все ваши пожелания.
• Очень ответственно подхожу к каждому заказу.
Буду рад сотрудничеству и новым знакомствам! Наличие ИП.
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Портфолио
- Дизайн вывески11 просмотров
- Дизайн подарочных сертификатов и пластиковых карт16 просмотров
- Разработка коммерческого предложения23 просмотра
- Дизайн и вёрстка каталога20 просмотров