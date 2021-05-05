Графический дизайнер

Меня зовут Алексей. Дизайнер со стажем более 5 лет.

В настоящее время занимаюсь разработкой рекламы полиграфического типа, а так же разрабатываю логотипы и обложки для социальных сетей.

Большой опыт в сфере дизайна, верстки и допечатной подготовки.

• Оперативно выполняю задачи и вношу правки.

• Всегда на связи и готов выслушать все ваши пожелания.

• Очень ответственно подхожу к каждому заказу.

Буду рад сотрудничеству и новым знакомствам! Наличие ИП.