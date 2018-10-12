DesignByEx1le

Design By Ex1le
Меня зовут Влад и я предоставляю следующие услуги в сфере графического дизайна:
- Разработка логотипов
- Создание полиграфической продукции
- Дизайн упаковок
- Оформление соц. сетей
- Портретная ретушь
- Рисование графических портретов
- Структурное редактирование изображений (коллажи) и многое другое!
Я всегда рад новому клиенту и готов выполнять для него свою работу качественно, и в указанный срок!
Так же, хочу сообщить вам, что я открыт для постоянного сотрудничества!
В любое время пишите мне в ЛС и я с радостью отвечу вам на любые интересующие вас вопросы.
Действие аккаунта приостановлено!