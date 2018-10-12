DesignByEx1le

Design By Ex1le

Меня зовут Влад и я предоставляю следующие услуги в сфере графического дизайна:

- Разработка логотипов

- Создание полиграфической продукции

- Дизайн упаковок

- Оформление соц. сетей

- Портретная ретушь

- Рисование графических портретов

- Структурное редактирование изображений (коллажи) и многое другое!

Я всегда рад новому клиенту и готов выполнять для него свою работу качественно, и в указанный срок!

Так же, хочу сообщить вам, что я открыт для постоянного сотрудничества!

В любое время пишите мне в ЛС и я с радостью отвечу вам на любые интересующие вас вопросы.