DesignByEx1le

Владислав DesignByEx1le

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Design By Ex1le

Меня зовут Влад и я предоставляю следующие услуги в сфере графического дизайна: 

- Разработка логотипов 

- Создание полиграфической продукции 

- Дизайн упаковок 

- Оформление соц. сетей 

- Портретная ретушь 

- Рисование графических портретов 

- Структурное редактирование изображений (коллажи) и многое другое! 

Я всегда рад новому клиенту и готов выполнять для него свою работу качественно, и в указанный срок! 

Так же, хочу сообщить вам, что я открыт для постоянного сотрудничества! 

В любое время пишите мне в ЛС и я с радостью отвечу вам на любые интересующие вас вопросы.