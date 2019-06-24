DesignFromNuta

Дизайн Социальных Сетей

Я дизайнер с небольшим опытом работы в этой сфере . Опыт работы в другой профессиональной деятельности 2,5 года , тесносвязанной с общением с людьми. На данный момент повышаю навык дизайна , учусь делать сайты и верстку к ним. Читаю книги, статьи на тему дизайна регулярно, соответственно для повышения навыка, а также тренирую насмотренность. Качественное и ответственное отношение к работе всегда меня отличало.

С удовольствием помогу с оформлением социальных сетей, вместе подберем подходящий вариант с учетом ваших интересов и моего личного взгляда на работу, доступная цена гарантирована , также цена зависит от уровня сложности и времени работы. Весь процесс работы обговаривается.

Все вопросы по заказу и по оплате обсуждаем перед работой,

Спасибо