DesignHelp

Любая помощь с дизайном, редактированием макетов и презентаций, обработкой фотографий

Привет! Меня зовут Настя.

За плечами у меня многолетний опыт работы дизайнером в рекламных агенствах и арт-директором в видеопродакшене.

Вы можете обратиться ко мне за любой помощью с дизайном, редактированием макетов, презентаций и обработкой фотографий.

Напишите мне даже если не понимаете как объяснить то что вам нужно, я проконсультирую вас, разберу ваш случай и мы вместе оценим объем предстоящей работы.