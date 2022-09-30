DesignHelp

Любая помощь с дизайном, редактированием макетов и презентаций, обработкой фотографий
Привет! Меня зовут Настя.
За плечами у меня многолетний опыт работы дизайнером в рекламных агенствах и арт-директором в видеопродакшене.
Вы можете обратиться ко мне за любой помощью с дизайном, редактированием макетов, презентаций и обработкой фотографий.
Напишите мне даже если не понимаете как объяснить то что вам нужно, я проконсультирую вас, разберу ваш случай и мы вместе оценим объем предстоящей работы.
Я против войны в Украине!