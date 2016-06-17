Современный дизайн с оригинальной графикой.

Опыт разработки 11 лет.

Высшее художественное образование.

Заключение договора с ИП или ФЛ, по выбору клиента.

• Разработка современного дизайна с оригинальной графикой и сайтов "под ключ".

• Векторные и растровые иллюстрации в любой стилистике.

• Полиграфия | каталоги, плакаты, календари, открытки, флаеры |

• Айдентика | создание бренда |

• Motion-графика | видеоролики&анимация |

Сайт под ключ — дизайн с учётом юзабилити, уникальная графическая часть,

кроссбраузерность, современная верстка html5, css3 и js, система

управления сайтом и установка на домен и хостинг.

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Рабочее время:

с 11 до 18 по московскому времени.

Суббота&Воскресение - выходные дни.