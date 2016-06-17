Опыт разработки 11 лет.
Высшее художественное образование.
Заключение договора с ИП или ФЛ, по выбору клиента.
• Разработка современного дизайна с оригинальной графикой и сайтов "под ключ".
• Векторные и растровые иллюстрации в любой стилистике.
• Полиграфия | каталоги, плакаты, календари, открытки, флаеры |
• Айдентика | создание бренда |
• Motion-графика | видеоролики&анимация |
Сайт под ключ — дизайн с учётом юзабилити, уникальная графическая часть,
кроссбраузерность, современная верстка html5, css3 и js, система
управления сайтом и установка на домен и хостинг.
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Рабочее время:
с 11 до 18 по московскому времени.
Суббота&Воскресение - выходные дни.