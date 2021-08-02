Дизайн любой сложности
Занимаюсь своим любимым делом, а именно:
Оформление Youtube каналов
Лого
Оформление Instagram
Дизайн Лендингов
Дизайн ВК
Визитки
Листовки
Любая полиграфия
В общем все что дизайнится
К работе отношусь очень ответственно, работаю до полного вашего удовлетворения. К правкам отношусь нормально. На связи 24/7
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление YouTube канала17 просмотров
- Оформление YouTube канала24 просмотра
- Оформление YouTube канала16 просмотров
- Оформление YouTube канала19 просмотров
- Оформление YouTube канала21 просмотр
- Пост в инстаграм27 просмотров
- Баннер для сайта22 просмотра
- Баннеры для таргета17 просмотров
- Дизайн листовки для курсов по математике26 просмотров