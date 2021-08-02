Дизайн любой сложности

Занимаюсь своим любимым делом, а именно:

Оформление Youtube каналов

Лого

Оформление Instagram

Дизайн Лендингов

Дизайн ВК

Визитки

Листовки

Любая полиграфия

В общем все что дизайнится

К работе отношусь очень ответственно, работаю до полного вашего удовлетворения. К правкам отношусь нормально. На связи 24/7